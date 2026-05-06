Cambio clave en Techint: Paolo Rocca deja la conducción ejecutiva de Tenaris, tras el cruce con Milei

El empresario Paolo Rocca dejará su cargo como CEO de Tenaris , la compañía del Grupo Techint especializada en la fabricación de tubos de acero para la industria petrolera. La empresa confirmó que será reemplazado por Gabriel Podskubka , actual director de operaciones (COO) de la firma.

La decisión marca un cambio importante dentro de la estructura global del conglomerado industrial y se produce en un contexto atravesado por las tensiones entre Techint y el gobierno de Javier Milei .

Según informó la compañía, el nuevo CEO será Gabriel Podskubka , quien hasta ahora se desempeñaba como director de operaciones de Tenaris. El recambio forma parte de una reorganización interna dentro de la empresa, aunque Rocca continuará ocupando cargos estratégicos de peso dentro del grupo empresario .

El empresario seguirá siendo presidente del Grupo Techint y además mantendrá su rol como chairman de Tenaris , por lo que conservará influencia en las principales decisiones de la compañía.

La tensión entre Techint y el Gobierno de Milei

La salida de Rocca de la conducción ejecutiva de Tenaris ocurre meses después de un fuerte cruce público con el presidente Javier Milei. El conflicto se originó a partir de una licitación vinculada al sector energético, en la que una empresa internacional presentó una oferta más baja que la de Tenaris y terminó imponiéndose en el proceso.

A partir de ese episodio, desde el Gobierno surgieron cuestionamientos hacia el grupo industrial y se abrió un debate sobre los costos y la competitividad de la industria nacional. Las declaraciones públicas de Milei apuntaron contra empresarios del sector, lo que elevó la tensión con una de las compañías industriales más importantes del país.

Un cambio estratégico dentro de Techint

Más allá de la salida de Rocca como CEO, dentro de la compañía remarcan que el empresario seguirá teniendo un rol central dentro del holding. Por ese motivo, el movimiento es interpretado más como una reconfiguración interna de funciones que como un alejamiento definitivo del liderazgo empresarial.

Tenaris representa una de las firmas más relevantes del Grupo Techint y posee una fuerte presencia internacional dentro del mercado energético y siderúrgico. La transición hacia la conducción de Podskubka se da en un escenario complejo para la industria, atravesado por cambios económicos, tensiones políticas y desafíos de competitividad en el mercado global.