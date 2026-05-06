El Gobierno vuelve a demorar la "cuota transparente" para prepagas y obras sociales: la justificación

El Gobierno nacional resolvió postergar una vez más la aplicación de la llamada “cuota transparente” para prepagas y obras sociales, al otorgar un nuevo plazo para que adapten sus contratos y sistemas de facturación. La decisión fue oficializada a través de la Resolución 843/2026 publicada en el Boletín Oficial.
Con esta nueva extensión, las empresas tendrán 30 días adicionales para adecuarse, lo que lleva el total del plazo a 180 días desde el anuncio inicial. La normativa original había fijado apenas un mes para su implementación, pero luego se sumaron sucesivas prórrogas.
El esquema apunta a modificar la forma en que se informan las cuotas, obligando a las entidades a detallar de manera precisa qué conceptos integran el monto final. La intención oficial es que los usuarios dejen de recibir cifras cerradas sin desglose y puedan conocer con claridad qué están pagando.
La justificación del Gobierno
Al argumentar la nueva prórroga, el Ejecutivo explicó que “a la fecha no se encuentran dadas las condiciones necesarias para la efectiva implementación del régimen”, al indicar que está demorada “la adecuación de los sistemas de facturación y la adaptación integral de los instrumentos contractuales por parte de las entidades alcanzadas”.
En relación al efecto de la decisión, sostuvo que “la presente medida no altera los objetivos ni el contenido sustantivo de la resolución, sino que procura facilitar su ejecución efectiva, manteniendo la tutela de los derechos de los beneficiarios y/o usuarios y asegurando la transparencia en la administración de los recursos del sistema de salud”.
Qué es la “Cuota Transparente”
El nuevo modelo de Factura y Estado de Cuenta obligatorio tiene como fin que el afiliado no reciba un monto cerrado sin explicaciones. Con este sistema, las prepagas deberán desglosar:
- El costo base del plan
- Los aportes y contribuciones (en caso de derivación)
- El IVA y otros impuestos
- Detalle de copagos o servicios adicionales contratados
Qué deben hacer las empresas
Las entidades de salud tienen ahora un mes extra para cargar sus contratos actualizados en el aplicativo oficial de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS).