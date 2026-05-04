El Gobierno anunció que el sistema SUBE ya está operativo en la zona Este

El ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, confirmó la puesta en funcionamiento del sistema SUBE para el transporte de la zona Este.
El ministro de Gobierno, Natalio Mema, anunció que el sistema SUBE está operativo en el transporte de la zona Este. Los beneficios serán los mismos que en el Gran Mendoza.
El ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, confirmó la puesta en funcionamiento del sistema SUBE para el transporte de la zona Este.
“La SUBE ya está en la Zona Este! Desde ahora, los usuarios también cuentan con la app @MendoTran Cuándo Subo para consultar horarios en tiempo real. Y ya acceden a todos los beneficios: trasbordo, atributos sociales y usuario frecuente”, sostuvo el funcionario.
Además, agregó que habrá “pagos abiertos en los recorridos de San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz: tarjetas bancarias, QR, SUBE física y digital”.