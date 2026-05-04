El Gobierno anunció que el sistema SUBE ya está operativo en la zona Este

La SUBE ya está en la Zona Este!

Desde ahora, los usuarios también cuentan con la app @MendoTran Cuándo Subo para consultar horarios en tiempo real. Y ya acceden a todos los beneficios: trasbordo, atributos sociales y usuario frecuente.

Además, pagos abiertos en los recorridos… pic.twitter.com/Tjcq4cGRVk