Arranca la SUBE en la Zona Este: cómo hay que pagar el boleto desde este lunes

Desde este lunes 4 de mayo, el sistema SUBE ya funciona en el transporte público de la zona Este de Mendoza . La implementación marca un cambio en el esquema de pago, aunque en esta primera etapa convive con los métodos anteriores y su uso todavía es gradual.

El sistema SUBE iniciará el lunes en el Este y se podrá pagar además con tarjetas y billeteras virtuales

El Gobierno anunció que el sistema SUBE ya está operativo en la zona Este

En las primeras horas de funcionamiento, la adopción fue moderada. Quienes más utilizan la tarjeta son los pasajeros que ya la tenían por viajar con frecuencia al Gran Mendoza. En el resto de los usuarios, predominan las consultas y cierta cautela ante el nuevo sistema.

La puesta en marcha se concretó en las equipadas con consolas y validadoras habilitadas. De este modo, el pago electrónico ya está disponible en toda la flota que opera en San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa, La Paz y las zonas aledañas.

Para facilitar el proceso de adaptación, el esquema actual de cobro seguirá vigente durante un período de transición. El objetivo es evitar inconvenientes en los desplazamientos diarios mientras los usuarios incorporan el uso de la tarjeta SUBE .

La SUBE ya comenzó a operar en el Este y arranca una transición con dos sistemas en paralelo. La SUBE ya comenzó a operar en el Este y arranca una transición con dos sistemas en paralelo. (Enrique Pfaab - Los Andes)

El ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, confirmó que el sistema está plenamente operativo en la región y destacó sus ventajas. Entre ellas, mencionó la posibilidad de utilizar un único medio de pago en distintas zonas y ciudades del país, sin necesidad de cambiar de tarjeta.

Además, subrayó el impacto en materia de seguridad. La eliminación del manejo de efectivo a bordo reduce riesgos tanto para pasajeros como para choferes, al tiempo que agiliza el proceso de cobro.

En paralelo a la implementación, el Gobierno provincial avanza con la instalación de Unidades de Gestión SUBE (UGS) en departamentos como San Martín, Tunuyán y Lavalle. Estos espacios estarán destinados a la venta y registro de tarjetas, recarga de saldo, acreditación de cargas electrónicas, gestión de beneficios y asesoramiento al usuario.

La inversión prevista para este despliegue supera los 900 millones de pesos y contempla la ubicación de los puntos de atención en terminales de ómnibus y sectores de alta circulación.

Actualmente, ya funcionan terminales de gestión en Mendoza y las terminales de ómnibus de San Martín, Rivadavia, Las Catitas y La Paz, donde los usuarios pueden realizar trámites vinculados al sistema.

La llegada de SUBE al Este forma parte de un proceso más amplio de integración del transporte en la provincia. El sistema ya opera en el Gran Mendoza, Lavalle y San Rafael, lo que permite avanzar hacia una red unificada y compatible a nivel nacional.

En esta primera etapa, el desafío principal pasa por la adaptación de los usuarios. Mientras tanto, el esquema mixto busca garantizar continuidad en el servicio y una incorporación progresiva del nuevo sistema de pago.