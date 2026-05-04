4 de mayo de 2026 - 13:23

Original campaña de Las Heras: el tango como protagonista y los paisajes como escenario

Con una increíble spot, Las Heras combina el tango y distintos atractivos naturales para promocionar un festival internacional e impulsar el turismo.

En el marco del 5° Festival Internacional MendoEncuentro Tango, Las Heras lanza una campaña para promocionar el departamento.

En el marco del 5° Festival Internacional MendoEncuentro Tango, Las Heras lanza una campaña para promocionar el departamento.

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Prensa Las Heras
Los Andes | Redacción Sociedad
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El festival atraerá turistas de distintos puntos del país y del mundo.

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En el marco del 5° Festival Internacional MendoEncuentro Tango, Las Heras elige esta danza como carta de presentación. Pero no se trata solo de música y baile: el departamento busca consolidar una estrategia más amplia, donde cultura y turismo se combinan para construir identidad y atraer visitantes.

El tango como lugar de encuentro

Del 18 al 21 de junio se realizará la 5ta edición del Festival Internacional MendoEncuentro Tango en el Centro de Eventos Palatium, en el Circuito Turístico El Challao. La propuesta reunirá a artistas, maestros y bailarines de distintos puntos del país y del exterior, en un evento que ya forma parte de la Ruta Internacional del Tango, una red que conecta 18 ciudades en todo el mundo.

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Bajo el lema “donde el tango se hace paisaje”, la iniciativa pone el foco en algo más que el escenario: busca integrar la danza como lenguaje cultural con los entornos naturales y urbanos del departamento. En esa línea, el municipio lanzó una campaña audiovisual protagonizada por los bailarines Dámaris Aveiro y Carlos Chamorro, donde el cuerpo en movimiento dialoga con montañas, caminos y espacios emblemáticos de Las Heras.

Las Heras como sede de un evento internacional

Según estimaciones oficiales, más de 500 personas participarán del encuentro, entre ellas visitantes de Chile, Uruguay, Paraguay, Perú, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Canadá y China. A eso se suma la presencia de referentes del tango, musicalizadores y docentes que llegarán desde distintas provincias argentinas y también desde Europa, en un cruce que refuerza el carácter internacional del festival.

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Quebrada de Matienzo en Las Cuevas.

Quebrada de Matienzo en Las Cuevas.

La programación incluirá shows en vivo, clases, capacitaciones y milongas abiertas, en un formato que apunta tanto a profesionales como a aficionados. La grilla artística estará encabezada por Pablo Ramos y Los Herederos del Compás, junto a reconocidas parejas de baile y maestros provenientes de Italia, además de musicalizadores de Chile y distintas provincias como Córdoba, Río Negro, Neuquén y Buenos Aires.

Vuelta Ciclistica 2025 Etapa Cristo Redentor-196
Cristo Redentor de los Andes, un imponente monumento de bronce situado en la frontera entre Argentina y Chile.

Cristo Redentor de los Andes, un imponente monumento de bronce situado en la frontera entre Argentina y Chile.

En ese cruce entre formación y espectáculo, el festival no solo busca ampliar su alcance, sino también consolidarse en el tiempo como un evento de referencia para la comunidad tanguera.

Una oportunidad para impulsar el turismo

Desde el municipio destacan que este tipo de propuestas funcionan como motor económico y cultural. La llegada de turistas, el movimiento en el sector gastronómico y hotelero, y la visibilidad del destino son parte del impacto esperado. Pero también hay una intención simbólica: reforzar el sentido de pertenencia y proyectar una imagen propia.

Puente del Inca
Puente del Inca.

Puente del Inca.

En un contexto donde las ciudades compiten por atraer visitantes, Las Heras apuesta a diferenciarse con una combinación reconocible: montaña, historia y tango. Una fórmula que, al menos por cuatro días, convertirá al departamento en pista de baile y vidriera internacional.

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