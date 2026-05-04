Original campaña de Las Heras: el tango como protagonista y los paisajes como escenario

Los paisajes de Las Heras se vuelven escenario y el tango, protagonista . Con una pareja de bailarines que recorre distintos puntos escénicos, el departamento promociona sus principales atractivos turísticos .

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En el marco del 5° Festival Internacional MendoEncuentro Tango , Las Heras elige esta danza como carta de presentación. Pero no se trata solo de música y baile: el departamento busca consolidar una estrategia más amplia, donde cultura y turismo se combinan para construir identidad y atraer visitantes.

Del 18 al 21 de junio se realizará la 5ta edición del Festival Internacional MendoEncuentro Tango en el Centro de Eventos Palatium , en el Circuito Turístico El Challao . La propuesta reunirá a artistas, maestros y bailarines de distintos puntos del país y del exterior , en un evento que ya forma parte de la Ruta Internacional del Tango , una red que conecta 18 ciudades en todo el mundo .

Bajo el lema “donde el tango se hace paisaje”, la iniciativa pone el foco en algo más que el escenario: busca integrar la danza como lenguaje cultural con los entornos naturales y urbanos del departamento. En esa línea, el municipio lanzó una campaña audiovisual protagonizada por los bailarines Dámaris Aveiro y Carlos Chamorro, donde el cuerpo en movimiento dialoga con montañas, caminos y espacios emblemáticos de Las Heras.

Las Heras como sede de un evento internacional

Según estimaciones oficiales, más de 500 personas participarán del encuentro, entre ellas visitantes de Chile, Uruguay, Paraguay, Perú, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Canadá y China. A eso se suma la presencia de referentes del tango, musicalizadores y docentes que llegarán desde distintas provincias argentinas y también desde Europa, en un cruce que refuerza el carácter internacional del festival.

Quebrada de Matienzo Las Cuevas1.png Quebrada de Matienzo en Las Cuevas. Prensa Las Heras

La programación incluirá shows en vivo, clases, capacitaciones y milongas abiertas, en un formato que apunta tanto a profesionales como a aficionados. La grilla artística estará encabezada por Pablo Ramos y Los Herederos del Compás, junto a reconocidas parejas de baile y maestros provenientes de Italia, además de musicalizadores de Chile y distintas provincias como Córdoba, Río Negro, Neuquén y Buenos Aires.

Vuelta Ciclistica 2025 Etapa Cristo Redentor-196 Cristo Redentor de los Andes, un imponente monumento de bronce situado en la frontera entre Argentina y Chile. Prensa Las Heras

En ese cruce entre formación y espectáculo, el festival no solo busca ampliar su alcance, sino también consolidarse en el tiempo como un evento de referencia para la comunidad tanguera.

Una oportunidad para impulsar el turismo

Desde el municipio destacan que este tipo de propuestas funcionan como motor económico y cultural. La llegada de turistas, el movimiento en el sector gastronómico y hotelero, y la visibilidad del destino son parte del impacto esperado. Pero también hay una intención simbólica: reforzar el sentido de pertenencia y proyectar una imagen propia.

Puente del Inca Puente del Inca. Prensa Las Heras

En un contexto donde las ciudades compiten por atraer visitantes, Las Heras apuesta a diferenciarse con una combinación reconocible: montaña, historia y tango. Una fórmula que, al menos por cuatro días, convertirá al departamento en pista de baile y vidriera internacional.