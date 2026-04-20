Turismo en Mendoza: tibio "regreso" de brasileños y otros extranjeros

El turismo en Mendoza en general y el enoturismo en particular tuvo un fuerte desarrollo de la mano de los visitantes brasileños , grandes fanáticos del vino, la gastronomía y los paisajes mendocinos. El impulso de la conveniencia del tipo de cambio (por momentos el famoso 4 a 1) también fue clave para esta suerte de boom que se registró durante varios años previos al 2024. Una de las consecuencias del cambio de Gobierno fue que desapareció la brecha cambiaria y dejó de ser tan conveniente para los vecinos visitar el país. Esto se agravó en 2025 por la depreciación del real en comparación con el dólar.

Al no ser tan barato venir al país, una importante masa crítica del país vecino dejó de venir –situación que no impactó en los turistas ABC1 que se mueven con otros criterios y nunca dejan de viajar. Entre fines de 2024 y buena parte del 2025 creció fuerte la cantidad de argentinos que viajaban al exterior al tiempo que disminuyó la de visitantes que llegaban al país. La misma situación se dio con relación a Chile y de allí las filas interminables en el paso Cristo Redentor y la multiplicación de mendocinos que preferían pagar paquetes a Río o Florianópolis dado lo “barato” que estaban.

Desde hace al menos un semestre esta gran diferencia comenzó a cambiar ya que el dólar se mantuvo quieto y tanto el real como el chileno comenzó a apreciarse. Esto ha motivado el regreso tímido de turistas brasileros . La situación es reconocida y celebrada por el sector aunque el movimiento no alcanza, todavía, a salvar las papas de un rubro que se encuentra golpeado. La cantidad de visitantes de los países vecinos todavía es inferior a la que llegaba hace un año atrás (y crece si la comparación se hace a dos años o más).

La última encuesta del turismo internacional que publicó el Instituto de Estadísticas y Censos (Indec) confirmó una caída del 10,7% en el turismo receptivo. “En febrero , se registró un saldo negativo de 1.320,6 miles de visitantes internacionales por todas las vías de acceso al país”, subrayó el informe del Indec. El trabajo detalló que el 21,1% del turismo receptivo reside en Chile; el 19,5%, en Europa; el 13,8%, en “Estados Unidos y Canadá”; y el 13% en Brasil. El relevamiento destacó que los turistas brasileños tuvieron una baja interanual de 15,2%.

Ariel Pérez, presidente de la filial Mendoza de la Asociación de Hoteles de Turismo (ATH) destacó que los brasileños “nunca dejaron de venir”. Lo que había sucedido era que los volúmenes en los que arribaban habían disminuido bastante en comparación con otros años. La ATH nuclea a los hoteles de 4 y 5 estrellas que, si bien han sido afectados por la baja generalizada, pueden haber tenido un impacto menor que los de menor categoría. Pérez brindó el dato de los tres hoteles para los que trabaja y expresó que los brasileños fueron el 40% de sus pasajeros durante todo 2025. En los primeros tres meses de 2026 el porcentaje ya es de 26%. “Puede haber algún componente estacional”, advirtió el referente de la Asociación.

san rafael Turismo en Mendoza: el sector no escapa a la realidad de un consumo planchado y en Mendoza, San Rafael tracciona la demanda. Valle Grande, San Rafael.

“El turismo ABC1 nunca dejó de venir porque es un tipo de turista que siempre viaja más allá de los contextos”, comentó Marcelo Rosental, presidente de la Cámara de Hotelería de Mendoza. El profesional agregó que desde fines del año pasado –más precisamente en octubre- se notó una suerte de vuelta del turismo de Brasil a Mendoza. Incluso, buena parte del año pasado muchos brasileros que venían a la provincia cruzaban a Chile a hacer compras (incluso de vinos). Aunque las filas persisten, son más cortas. Por otro lado, también se han visto más turistas europeos y norteamericanos por una cuestión geopolítica.

“Es importante porque lo que mueve la aguja es el volumen del turista BC”, sumó Rosental. El mayor movimiento se debe a que el real se apreció en comparación con el dólar por lo que ya no mucho más costoso para los brasileros pasar unos días en el país. Del mismo modo, ya no es la “ganga” que era irse de vacaciones a Brasil. Más allá de que las diferencias persisten a favor del país vecino, en líneas generales los precios están más equiparados.

En una línea similar, Mercedes –dueña de una agencia de viajes- comentó que se ve mayor cantidad de turistas brasileños en los distintos tours a las bodegas. “En Semana Santa fue notorio”, sumó Mercedes. La empresaria agregó, sin embargo, que también ha visto que buena parte de esos visitantes en la actualidad utilizan movilidades informales o, directamente, viajan a través de aplicaciones de taxi. “Muchas veces así les sale más caro que si contrataran una agencia, pero se está viendo ese doble movimiento”, expresó Mercedes quien agregó que el grueso de sus visitantes sigue a la baja y que en la actualidad le llegan principalmente a través de otras agencias de Viaje.

Complicaciones con los costos

Más allá de la situación cambiaria, Marcelo Rosental explicó que la hotelería Argentina y provincial posee precios muy competitivos en la región. “En dólares y dado el contexto cambiario, tenemos tarifas de 2016, pero con costos de 2026”, sintetizó el referente de los hoteleros. Así como para las agencias de viaje el regreso de brasileños no impacta en un crecimiento proporcional de sus tours, para los hoteles tampoco implican mayores ganancias.

Si bien en ambos casos aseguraron que es mejor que vuelvan y que esos turistas estén (ya que el año pasado brillaban por su ausencia), los dos expresaron que no es suficiente para mejorar los problemas de rentabilidad que hoy tienen en jaque al sector. “Si bien nuestras tarifas están muy bien, no podemos competir con nuestros vecinos de Chile, Brasil o Perú ya que sus costos fijos son mucho menores”, detalló Rosental.

Sumó que las cargas patronales y los impuestos en general colocan un peso de más del doble al sector cuando se lo compara con los hoteles de países de la región. El regreso de los turistas brasileros es un aliciente y suma, pero no es suficiente para un sector que se ha ajustado al máximo en los últimos años. Del mismo modo, en el caso de las agencias, el aumento de costos e impositivo ha favorecido aún más la informalidad. “Las multas que puedo tener por no tener en blanco a un chofer son altísimas, pero no puedo tener una persona contratada un mes cuando tengo 10 salidas mensuales como máximo”, explicó Mercedes.