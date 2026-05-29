29 de mayo de 2026 - 20:09

Visitar Santiago de Chile en 4 días: la mejor forma de viajar disfrutando y ahorrando al máximo

Este recorrido combina patrimonio, aventura, cultura y enoturismo para quienes buscan descubrir lo mejor de la Región Metropolitana de Santiago de Chile.

Santiago de Chile
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Santiago de Chile

Día 1: recorrido por el corazón histórico de Santiago

La primera jornada puede comenzar en la Iglesia San Francisco, considerada la construcción colonial más antigua de Chile y uno de los principales símbolos patrimoniales de la ciudad.

A pocas cuadras se encuentra la tradicional Calle Nueva York, donde destacan edificios históricos como el Club de La Unión y la Bolsa de Comercio de Santiago.

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El recorrido continúa hacia el emblemático Palacio de La Moneda, sede del gobierno chileno, para luego avanzar por el tradicional Paseo Ahumada hasta llegar a la Plaza de Armas de Santiago, considerada el kilómetro cero del país.

Día 2: un recorrido por las viñas del Valle del Maipo

El segundo día está dedicado al enoturismo. A pocos kilómetros de Santiago se encuentra el Valle del Maipo, una de las regiones vitivinícolas más importantes del país.

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La zona alberga algunas de las bodegas más tradicionales de Chile, donde los visitantes pueden participar de degustaciones, recorrer viñedos históricos y conocer los procesos de elaboración de los vinos.

Día 3: aventura y naturaleza en el Cajón del Maipo

La tercera jornada propone un cambio de escenario con una escapada al Cajón del Maipo, uno de los destinos naturales más visitados de la región.

Entre las actividades más populares aparece el rafting en el Río Maipo, una experiencia ideal para quienes buscan adrenalina en plena cordillera.

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Después del almuerzo, el recorrido puede continuar hacia las Termas Baños Morales, ubicadas en la precordillera andina. Sus aguas termales son uno de los principales atractivos para quienes desean relajarse rodeados de paisajes montañosos.

La zona también ofrece diversas alternativas gastronómicas para completar la experiencia antes de regresar a Santiago.

Día 4: vinos, tradición y gastronomía en Pomaire

El último día combina historia vitivinícola y cultura tradicional chilena. La primera parada es la Viña Undurraga, una de las bodegas más emblemáticas del país.

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Fundada en 1870 por Francisco Undurraga Vicuña, la viña incorporó cepas europeas como Pinot Noir, Riesling y Cabernet Sauvignon, además de desarrollar reconocidas líneas de vinos y espumantes.

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