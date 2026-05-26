No busques más: cuáles son los destinos de Chile que se transforman en otoño y ofrecen paisajes únicos

El otoño convierte distintos rincones de Chile en escenarios dominados por tonos amarillos, rojizos y ocres que transforman bosques, parques y viñedos en algunos de los paisajes más atractivos de la temporada. Desde los valles del norte hasta los parques nacionales del sur, el país ofrece múltiples destinos ideales para quienes buscan naturaleza, senderismo y escapadas rodeadas de colores otoñales.

Un viaje express a Chile: cómo conocer Valparaíso en un día sin perderse ninguna atracción

Cada región presenta características propias y espacios donde el cambio de estación se vuelve protagonista. Viñas, montañas, lagos y bosques nativos forman parte de recorridos que durante esta época atraen tanto a turistas como a amantes del ecoturismo y la fotografía.

En la Región de Coquimbo, el otoño adquiere un atractivo especial en los valles vitivinícolas de Elqui, Limarí y Choapa. Las viñas comienzan a cambiar de color y generan un fuerte contraste con el paisaje montañoso del norte chileno.

Uno de los puntos más representativos es el Valle del Elqui, reconocido por sus senderos, miradores y espacios rodeados de naturaleza. Durante esta época, el valle combina el color de los viñedos con el aire fresco de la cordillera y se convierte en un destino buscado para descansar y desconectarse.

El Parque Nacional La Campana ofrece uno de los paisajes más llamativos del otoño

En la Región de Valparaíso, el Parque Nacional La Campana aparece como uno de los principales destinos para disfrutar del follaje otoñal.

El parque se caracteriza por sus bosques nativos y senderos que atraviesan robles y especies autóctonas que durante el otoño se cubren de tonos ocres, amarillos y rojizos.

Uno de los recorridos más elegidos es el ascenso hacia el Cerro La Campana, desde donde se obtienen vistas panorámicas de la región y de gran parte del paisaje natural que rodea el parque.

Parque Mahuida, una escapada otoñal cerca de Santiago

Dentro de la Región Metropolitana de Santiago, el Parque Mahuida se consolidó como uno de los refugios naturales más elegidos para escapar del movimiento urbano durante el otoño.

Ubicado en la comuna de La Reina, el parque ofrece senderos tranquilos, espacios para picnic y vistas panorámicas hacia la ciudad y los cerros cercanos.

Durante esta estación, sus bosques adquieren tonalidades rojizas y anaranjadas que transforman el entorno en un escenario ideal para caminatas y actividades al aire libre. Algunos senderos, como Loma Pelada, incluso permiten recorridos junto a mascotas.

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El Parque Peumayén Tenglo combina ecoturismo y bosques otoñales

En la Región del Maule, el Parque Peumayén Tenglo se destaca por sus bosques nativos y su propuesta de ecoturismo.

Durante el otoño, los senderos quedan rodeados de árboles teñidos de colores intensos que convierten el paisaje en uno de los más impactantes de la región.

El parque permite realizar actividades como senderismo, observación de cascadas y camping en plena naturaleza. Debido a que se trata de un espacio privado, los organizadores recomiendan realizar reservas anticipadas.

El Parque Peumayén Tenglo, Chile

Laguna del Laja, uno de los escenarios más imponentes del sur chileno

En la Región del Biobío, el Parque Nacional Laguna del Laja aparece como uno de los destinos más atractivos para quienes buscan paisajes otoñales combinados con lagos y bosques nativos.

El parque está rodeado de coigües, ñirres y raulíes que durante esta época adquieren tonos rojos, amarillos y anaranjados.

Laguna del Laja, uno de los escenarios más imponentes del sur de Chile

Uno de los recorridos más recomendados es el Sendero Laguna del Laja, desde donde se observan vistas panorámicas del lago y de la llamada Catedral del Laja reflejada sobre el agua.