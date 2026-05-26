La cadena asiática de ropa que no para de crecer y es elegida por los argentinos: suma 126 locales y va por más

La cadena de ropa Fashion's Park ya llegó a las 126 tiendas en Chile , donde es una de las favoritas entre los argentinos que van de compras , y confirmó un plan de inversión para los próximos años -cuyos montos se mantienen bajo reserva- enfocado en fortalecer sus capacidades.

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La historia de Fashion's Park comenzó hace más de cuatro décadas con la llegada de la familia Chien desde Taiwán a Chile. Lo que arrancó en los años 80 con dos pequeñas tiendas de ropa en Santiago terminó convirtiéndose en una de las cadenas de moda más grandes del país vecino, con fuerte presencia regional y una expansión que no se detiene.

La firma fue fundada por Wei Kuo Chien en 1981 y dio un salto decisivo en 1994, cuando abrió el primer local bajo el nombre Fashion’s Park en el Mall Arauco Maipú. Desde entonces, la compañía creció de manera sostenida hasta alcanzar actualmente 126 puntos de venta distribuidos en las 16 regiones chilenas.

Fashion's Park, cadena de ropa con 126 tiendas en Chile

Fashion's Park, cadena de ropa con 126 tiendas en Chile

El grupo opera hoy con tres marcas: Fashion’s Park, Holly Concept y Dutties. Según datos de la plataforma de geointeligencia Xbrein, la compañía posee 100 locales Fashion’s Park, 15 tiendas Dutties y 11 sucursales Holly Concept.

La expansión del holding asiático fue especialmente fuerte en los últimos cuatro años. En 2022 la empresa contaba con 73 tiendas; para 2026 ya suma 126, un crecimiento del 72,6%.

Precios de la ropa en Fashion's Park Precios de la ropa en Fashion's Park Web

La Región Metropolitana concentra cerca del 28% de los locales, aunque la estrategia más agresiva estuvo enfocada en ciudades intermedias y regiones donde otras cadenas históricamente tenían menor presencia.

Regiones como O’Higgins, Los Ríos y Magallanes fueron algunas de las que más crecieron porcentualmente en este período. También hubo avances importantes en Coquimbo, Valparaíso, Atacama y La Araucanía.

El country manager de la compañía en Chile, Julio Mánquez, explicó al medio Diario Financiero que la clave del crecimiento estuvo en apostar por una moda accesible y cercana al consumidor regional.

“Cuando otros operadores se concentraban casi exclusivamente en Santiago, nosotros entendimos que el cliente de regiones merecía las mismas alternativas de moda que tiene una familia en la capital”, sostuvo el ejecutivo.

La cadena se volvió especialmente popular por ofrecer ropa, accesorios y productos vinculados a tendencias internacionales a precios bajos, algo que también atrae a turistas argentinos que cruzan la cordillera para hacer compras en Chile.

Además, la empresa identificó un cambio en el comportamiento del consumidor: clientes más atentos al precio, pero que al mismo tiempo buscan variedad, rapidez y experiencia de compra.

Fashion's Park, cadena de ropa con 126 tiendas en Chile Fashion's Park, cadena de ropa con 126 tiendas en Chile Gentileza

En paralelo, el grupo avanza con inversiones en tecnología, logística y omnicanalidad, con el objetivo de integrar tiendas físicas y ventas digitales.

La compañía confirmó que seguirá expandiéndose en el mercado chileno y que las próximas aperturas estarán enfocadas en polos comerciales regionales y formatos urbanos más ágiles, en medio de "una industria del retail que sigue reconfigurándose".

Una de las próximas inauguraciones será una nueva tienda Dutties en San Clemente, en la Región del Maule.