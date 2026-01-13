13 de enero de 2026 - 09:50

No hay pesos chilenos en Chile: colapso y topes en las casas de cambio complican a los argentinos

Los turistas llegan a La Serena con dólares, pero hay límites diarios ante la enorme demanda. Mucha paciencia, esperas y largas filas.

Imagen ilustrativa
Los Andes
Redacción Sociedad

El flujo de argentinos hacia Chile durante el verano dejó una postal molesta en La Serena, una de las ciudades predilectas por mendocinos y sanjuaninos: faltan pesos chilenos y hay límites diarios en las casas de cambio.

En el centro de la ciudad, las galerías comerciales se convirtieron en escenarios de espera y mucha paciencia.

Por ejemplo, en la tradicional Caracol Colonial, decenas de turistas argentinos ocuparon los pasillos para cambiar dólares y estirar el presupuesto gracias a una cotización favorable, más allá de que este año no es tan conveniente.

El dólar se toma hoy a 880 pesos chilenos, mientras que en las casas de cambio que cuentan con efectivo la cotización cae a 870, reflejo de una demanda que desbordó la previsión habitual de la temporada y que, obviamente, se mueve según la oferta y demanda.

La alta demanda tensionó el sistema: en varios locales de La Serena, el efectivo se agotó y el monto máximo permitido por operación quedó limitado.

Según reportó Tiempo de San Juan y tal como ya se vio en 2025, el tope es de 500 dólares y, en otros lugares, apenas 300 por persona.

La Serena | Colapso en casas de cambio de Chile: largas filas de argentinos para dejar los dólares

A modo de paliativo, las sucursales del Banco Estado en la Región de Coquimbo habilitaron el cambio de moneda para extranjeros. La respuesta alivió parcialmente la situación, aunque las filas en las entidades bancarias resultaron todavía más extensas que en el circuito privado.

Sin efectivo disponible, parte del comercio pierde circulación, algunos turistas enfrentaron dificultades para pagar alojamientos o comprar alimentos y la imagen de La Serena queda afectada.

A modo de recuerdo de qué tan conveniente fue el 2025, el dólar era tomado entonces a 950 chilenos.

La otras opciones para pagar en Chile

Como cambiar chilenos en las "cuevas" de Argentina significa perder dinero (1.800 pesos chilenos por cada $1.000), los turistas llevan los dólares a Chile y acuden a las casas de cambio.

Sin embargo, siempre la opción más conveniente y segura es usar la tarjeta de crédito, previamente habilitada para pagos internacionales. Luego se hace el "stop debit" entre la fecha de cierre y vencimiento, y se cancela el gasto con los dólares. Así se accede al cambio minorista, hoy en $1.490.

Este verano, los argentinos en Chile también se animaron a usar la billetera virtual Prex, pero no todos los comercios la aceptan.

