Alfredo Cornejo espera a Diego Santilli con un reclamo de obras en las rutas nacionales

El gobernador Alfredo Cornejo vuelve esta semana a la actividad e incluso reactivará la agenda oficial este martes con una reunión en Chile . Pero la actividad más importante es la del jueves, cuando recibirá en Mendoza al ministro del Interior, Diego Santilli , quien está de recorrida por las provincias con el objetivo de reunir votos para la aprobación del proyecto de reforma laboral del presidente Javier Milei en el Senado de la Nación .

El encuentro de Cornejo con Santilli en Mendoza e, el segundo, ya que el funcionario de Milei vino a Mendoza en noviembre, apenas asumió en Interior. Esta visita no tiene un propósito formal, aunque es tan evidente lo que va a solicitar como lo que va a pedir el gobernador mendocino. Es más, ya se sabe cuál será el reclamo más relevante que hará el gobernador: que la Nación retome obras estancadas o no iniciadas en las rutas nacionales que pasan por Mendoza .

Particularmente, dos obras están en la mira de la Provincia. La históricamente relegada doble vía de la ruta 40 , en el tramo que va desde el Aeropuerto El Plumerillo hasta el ingreso de Lavalle . En octubre, el antecesor de Santilli en el cargo de ministro del Interior, Lisandro Catalán , había prometido su reactivación.

La otra obra vial que reclamará Cornejo es la mejora de la deteriorada ruta internacional a Chile . Se trata de inversiones que no están en el paquete que asumió la Provincia el año pasado, cuando anunció que se haría cargo de reparar rutas nacionales con fondos provinciales. En el caso de la ruta 7 se trata de obras que la Casa Rosada buscaría concesionar .

“Propusimos hacernos cargo de las obras de la ruta internacional a Chile pero nos dijeron que las van a hacer ellos”, indicó un funcionario provincial en la antesala del encuentro de Cornejo con el ministro del Interior de Javier Milei .

El acuerdo con la Nación por las rutas nacionales

En materia de rutas nacionales, en mayo pasado el Gobierno provincial anunció un convenio con Vialidad nacional para realizar intervenciones importantes en cerca de 235 kilómetros de la red nacional con trabajos en la Ruta 7, la Ruta 40 y la Ruta 143, en zonas del Gran Mendoza, Valle de Uco, Lavalle y el Sur provincial.

Cornejo indicó que para las obras utilizará fondos del resarcimiento por los efectos negativos de la promoción industrial. Es decir, la compensación que iba a tener como destino inicial el dique Portezuelo del Viento.

Ente estas obras aparece una gran intervención en la ruta 7, desde el río Mendoza en el Este hasta el nudo vial en el Gran Mendoza.

En la ruta 40, las obras anunciadas abarcan desde el Cóndor hacia el sur hasta el empalme con la Variante Palmira.

El plan también contempla contempla obras viales relevantes en los accesos al área metropolitana y en la conexión entre el Valle de Uco y San Rafael, específicamente en la ruta 143.

Además, en Luján de Cuyo se concretará la tercera trocha en el Acceso Sur y se avanzará con el proyecto impulsado por el intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, de una intervención integral urbana, específicamente entre el carril Ponce y el shopping, que es donde nace la tercera vía que llega hasta la Ruta 40.

La negociación con Milei por la reforma laboral

Fuera de todo este paquete están la ruta 40 en el norte provincial y el corredor internacional a Chile. Puede ser un momento propicio para arrancar compromisos de la Casa Rosada, en vísperas del tratamiento de la reforma laboral en el Senado, que se tratará en febrero.

La Nación requiere escalar la cuesta para conseguir 37 votos. Cuenta con 20 adhesiones y el radicalismo puede aportarle hasta una decena más. Precisamente es la misión de Santilli conseguir esos apoyos que faltan.

Hay que recordar que este lunes el ministro de Milei se reunió con el gobernador de Chaco, el radical aliado de La Libertad Avanza Leandro Zdero, quien viene recibiendo beneficios de la Nación en ATN y adelantos de coparticipación federal, y que también ha logrado avances en obras nacionales. Por supuesto que es uno de los que respalda la reforma laboral.

Los otros gobernadores en la lista de esta semana son el pampeano Sergio Ziliotto y Cornejo, cuya situación política es idéntica al gobernador de Chaco.

De hecho, antes de terminar el año, el gobernador mendocino señaló a Los Andes su intención de extender la alianza con La Libertad Avanza hasta 2027 y apoyó la reforma laboral, aunque sostuvo que Milei “se quedó corto”.

“Se quedó corta porque creo que en algunos puntos se concedió demasiado al sindicalismo y a la CGT. Yo hubiera avanzado más a fondo”, expresó, y afirmó: “El problema aparece cuando la participación sindical se transforma en privilegio: financiamiento de actividades que no aportan y que terminan perjudicando al trabajador. En varios de esos puntos el Gobierno cedió”.

“La Argentina tiene que incrementar su capacidad productiva y el sindicalismo debe contribuir a eso. No debemos caer ni en una regulación excesiva ni en una desprotección total de nuestras industrias. Hay que buscar un punto de equilibrio, y eso tiene que ver con la modernización laboral y con cuestiones fiscales”, expresó también en la entrevista.

La agenda de Cornejo y Casado en Chile

El gobernador volverá a la actividad oficial este martes en Chile. Tiene previsto participar en la localidad de Valparaiso de las reuniones que se están realizando en el marco de una nueva edición de Congreso Futuro, un encuentro sobre ciencia, conocimiento e innovación de América Latina.

En Chile se encuentra también la vicegobernadora Hebe Casado, quien este lunes se reunió junto a una comitiva de funcionarios y académicos con el embajador argentino en ese país, Jorge Faurie. Entre otras personalidades, participó la rectora de la UNCuyo, Esther Sánchez.

En la reunión se habló de las oportunidades que ofrece la minería y acerca de la integración en materia logística.

Por supuesto que en estos encuentros aparece siempre el paso a Chile y los problemas en la ruta internacional que tratará Cornejo con Santilli. “Abordamos en profundidad la integración logística y la conectividad binacional. Coincidimos en que no es sostenible seguir dependiendo casi exclusivamente del Paso Cristo Redentor, hoy saturado, y que es imprescindible diversificar y potenciar otros pasos fronterizos para acompañar el crecimiento del comercio, la producción y el tránsito de mercancías”, señaló la vicegobernadora en un posteo.