Alfredo Cornejo extendió el mandato de la presidenta del EPRE por un período escueto

La directora del Ente Provincial Regulador Eléctrico, Andrea Salinas, continuará en su cargo de forma provisoria, dispuso el gobernador.

El gobernador Alfredo Cornejo dispuso la renovación transitoria del mandato de Andrea Noemí Salinas al frente del Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE), cuyo vencimiento original estaba previsto para el 31 de diciembre de 2025.

La medida fue oficializada mediante el Decreto Nº 2942, firmado por el mandatario provincial el pasado 23 de diciembre, en el que se establece que Salinas continuará como directora del organismo a partir del 1 de enero hasta el 30 de abril de este año.

La medida se adoptó mientras se avanza con el concurso público correspondiente para la designación definitiva, tal como lo prevé la Ley N° 6497.

Salinas había sido designada originalmente en 2019 y, posteriormente, nombrada presidenta del Directorio del EPRE en 2025. Según se detalla en los fundamentos del decreto, la decisión de prorrogar su mandato se sustenta en los antecedentes técnicos y el alto nivel profesional acreditados por la funcionaria, en el marco de las atribuciones que la Constitución Provincial y la normativa vigente confieren al Poder Ejecutivo.

Actualmente, el EPRE cuenta con dos directores, uno de los cuales ejerce la presidencia. La Ley N° 6497 establece que el Directorio debe estar integrado por tres miembros, seleccionados mediante concurso público, con mandatos de seis años y renovación posible, en un esquema de renovación escalonada.