Anuncios, inversiones y reformas: los puntos más importantes del discurso de Cornejo

El gobernador Alfredo Cornejo dejó inaugurado el 186° período de sesiones ordinarias en la Legislatura de Mendoza con un discurso atravesado por un eje central: consolidar un modelo de gestión basado en el equilibrio fiscal, la inversión pública y la expansión de la matriz productiva.

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A lo largo de su mensaje, que duró un poco más de una hora y media, ante la Asamblea Legislativa, el mandatario provincial defendió el rumbo económico de su administración y trazó los principales lineamientos de cara a los próximos años, en un contexto nacional marcado por cambios en el esquema macroeconómico.

El acto, que se desarrolló en el recinto legislativo, contó con la presencia de autoridades provinciales, intendentes, legisladores y representantes del Poder Judicial. Sin embargo, hubo ausencias relevantes en el plano político: no asistieron el diputado nacional de La Libertad Avanza, Luis Petri , ni la senadora nacional del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti .

Tampoco estuvo presente el intendente de San Rafael, Omar Félix . En el ámbito del Ejecutivo provincial, se destacó la ausencia del ministro de Gobierno, Natalio Mema , quien se encontraba de licencia.

Durante su discurso, Cornejo remarcó que Mendoza sostiene desde hace más de una década una política de equilibrio fiscal, entendida no como un fin en sí mismo sino como una herramienta para garantizar estabilidad, inversión y calidad en los servicios públicos. En ese sentido, subrayó la reducción de la presión impositiva sobre sectores productivos y el acceso al financiamiento como pilares de la gestión.

El gobernador aseguró que el orden de las cuentas públicas permitió a la provincia mantener e incluso ampliar sus capacidades estatales en un contexto adverso para las provincias. Asimismo, destacó que la inversión pública alcanzará en 2026 su mayor participación dentro del gasto total en la historia reciente, con un fuerte impulso en obras de infraestructura.

Obra pública e infraestructura

Uno de los ejes centrales del mensaje fue la obra pública, que según el mandatario representa el 14,5% del gasto total. Cornejo enumeró una serie de proyectos viales, hidráulicos y de conectividad que se encuentran en ejecución o próximos a iniciarse, y los vinculó con una estrategia de desarrollo de largo plazo.

Entre las obras destacadas mencionó intervenciones en rutas provinciales y nacionales, la expansión del Metrotranvía, el avance del tren de cercanías y proyectos de infraestructura hídrica y energética. También resaltó el uso del Fondo del Resarcimiento para financiar iniciativas estructurales y la participación del sector privado en distintos proyectos.

Salud: reformas estructurales y digitalización

En materia sanitaria, el gobernador describió una transformación estructural del sistema de salud, orientada a mejorar la eficiencia, la equidad y la calidad de atención. En ese marco, destacó la incorporación de más de 1.000 médicos al sistema público y el fortalecimiento de las residencias profesionales.

Además, remarcó el avance en la digitalización del sistema, con la implementación de la historia clínica electrónica y la ampliación del sistema de turnos digitales. También mencionó inversiones en infraestructura y equipamiento, así como mejoras en el sistema de emergencias y avances en indicadores como la reducción de la mortalidad infantil.

En cuanto a anuncios, adelantó la creación de nuevos servicios en salud mental, la puesta en marcha de infraestructura específica y el envío de un proyecto de ley para la construcción de un hogar destinado a adultos mayores.

Apertura de sesiones ordinarios 2026. Apertura de sesiones ordinarios 2026. Walter Caballero

Minería y ampliación de la matriz productiva

Otro de los ejes del discurso fue el desarrollo de la minería como parte de la estrategia para diversificar la matriz productiva. Cornejo reafirmó la decisión de avanzar hacia un modelo de “minería moderna”, con controles ambientales y reglas claras para la inversión.

En ese sentido, confirmó el inicio del proyecto PSJ Cobre Mendocino, una iniciativa de gran escala que prevé una inversión superior a los 600 millones de dólares y que apunta a reactivar la producción de cobre en Argentina. También destacó la ampliación de la exploración minera en Malargüe y el avance de proyectos vinculados al litio.

El mandatario mencionó además el desarrollo de nuevos distritos mineros y la implementación de herramientas para atraer inversiones, como la iniciativa Andean Bridge, orientada a vincular el sector con el mercado de capitales.

Energía, producción y empleo

El discurso también incluyó referencias al desarrollo energético, con foco en la expansión de la generación solar y la consolidación de Mendoza como una de las provincias con mayor crecimiento en este tipo de proyectos. Cornejo destacó inversiones en parques solares y la meta de superar los 1.000 MW instalados hacia 2030.

En paralelo, se refirió a políticas de empleo y producción, como programas de incentivo a la contratación, financiamiento para pymes y medidas de apoyo a sectores como la vitivinicultura y la ganadería. Según señaló, estas iniciativas buscan fortalecer el entramado productivo y generar empleo formal.

Educación, seguridad y modernización del Estado

El gobernador también repasó avances en educación, con énfasis en la ampliación de la cobertura en el nivel inicial, la mejora en los aprendizajes y la incorporación de tecnología en las aulas. Asimismo, mencionó reformas en el sistema de seguridad, con la incorporación de tecnología, mayor presencia policial y una estrategia orientada a la prevención del delito.

En cuanto a la modernización del Estado, destacó el avance de plataformas digitales para trámites y servicios, así como la simplificación de procesos administrativos. En esa línea, sostuvo que el objetivo es construir un Estado más eficiente, cercano y orientado al ciudadano.

Un llamado a sostener el rumbo

Hacia el cierre de su discurso, Cornejo planteó la necesidad de consolidar el rumbo adoptado por la provincia y avanzar hacia una nueva etapa de desarrollo. En ese sentido, remarcó la importancia de sostener el equilibrio fiscal, promover la inversión y fortalecer la articulación entre el sector público y privado.

El mandatario sostuvo que Mendoza no se encuentra rezagada en comparación con otras jurisdicciones, sino que se ubica en la media nacional en distintos indicadores, y consideró que las bases actuales permiten proyectar un crecimiento sostenido en el futuro.

Finalmente, convocó a construir una visión compartida de desarrollo que trascienda los ciclos políticos y electorales, y reafirmó el compromiso de su gestión con la generación de condiciones para el crecimiento económico y la mejora en la calidad de vida de los mendocinos.

El discurso completo de Cornejo en la apertura de las sesiones ordinarios 2026