General Alvear: presentaron un proyecto que impulsa un régimen de beneficios fiscales para atraer inversiones

El intendente de General Alvear , Alejandro Molero , envió este miércoles al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que propone un régimen de beneficios fiscales destinado a promover la radicación de nuevas empresas y la ampliación de las ya existentes en el departamento. La iniciativa aún no tiene tratamiento legislativo.

El eje central de la propuesta es la exención de tributos municipales por un plazo de 10 años para inversiones que se instalen en el territorio alvearense.

Según el texto, las empresas alcanzadas quedarían liberadas del pago de tasas vinculadas a habilitación comercial e industrial, inspección de seguridad e higiene, derechos de construcción, publicidad y propaganda, y alumbrado público, entre otros conceptos.

El proyecto también contempla l a gratuidad de los trámites administrativos desde su inicio y establece beneficios adicionales en casos específicos. Por ejemplo, si una empresa adquiere un predio con deudas municipales, se prevé la eliminación total de los intereses y una reducción del 50% del capital, con posibilidad de financiar el saldo en hasta 10 años sin interés.

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La iniciativa alcanza a un amplio abanico de actividades productivas y de servicios, entre ellas la industria manufacturera, el sector agropecuario, la actividad forestal, la metalurgia, el turismo, la logística, la construcción y las energías renovables.

En cuanto a los requisitos, se establece que las empresas deberán incorporar al menos un 75% de mano de obra local. Además, deberán cumplir criterios ambientales y, en caso de emprendimientos ya iniciados, podrán acceder al régimen si su grado de avance es inferior al 25%.

Incentivos financieros

El proyecto también prevé incentivos financieros. Por un lado, una bonificación del 2% en la tasa de interés de créditos durante los primeros tres años, con un tope global de $400 millones. Por otro, se establece una bonificación del 4% por cinco años para inversiones de entre $150 millones y $500 millones que se radiquen en los distritos de San Pedro del Atuel y Bowen.

Asimismo, se incorpora un crédito fiscal transferible equivalente al 10% de la inversión en tecnología para aquellas empresas que utilicen energías renovables o implementen sistemas de economía circular.

Otro de los puntos destacados es la creación de una “Ventanilla Única de Inversiones”, que centralizará la presentación de proyectos y obligará al municipio a expedirse sobre su factibilidad en un plazo máximo de 15 días hábiles.

En los fundamentos de la iniciativa, el Ejecutivo municipal plantea la necesidad de generar condiciones diferenciales para atraer inversiones, en un contexto donde el departamento no cuenta con un parque industrial con disponibilidad de terrenos en condiciones competitivas.

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La palabra del intendente

Molero sostuvo que la propuesta se enmarca en una estrategia de desarrollo productivo. En ese sentido, remarcó el potencial de la actividad ganadera y otras economías regionales.

“En General Alvear estamos convencidos de que, si bien estamos transitando una crisis severa, necesitamos salir adelante y entender que también se abren oportunidades”, señaló el jefe comunal a Los Andes.

El intendente radical destacó que el departamento cuenta con “miles de hectáreas fértiles con posibilidades de riego y rindes comprobados en la producción de forraje”, y afirmó que los valores de la tierra son significativamente inferiores a los de la zona núcleo del país.

“Estamos impulsando un plan de reconversión y de refundación de General Alvear a través de actividades económicas con gran potencial en los próximos años”, indicó. En esa línea, aseguró que el municipio busca atraer tanto a inversores locales como externos para promover una transformación productiva e industrial.

Según explicó, el objetivo es ofrecer un esquema de promoción integral. “Estamos proponiendo eximir de cualquier tipo de tasa o derecho municipal por 10 años a las inversiones, incluyendo trámites, habilitaciones y obras”, detalló.

El proyecto quedó ahora a consideración del Concejo Deliberante, donde deberá ser analizado antes de su eventual aprobación.