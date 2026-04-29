Contraataque libetario a Marcela Pagano: funcionarios la denunciaron por enriquecimiento ilícito

Quince funcionarios del bloque de La Libertad Avanza, denunciaron este martes a la diputada y exlibertaria, Marcela Pagano , por enriquecimiento ilícito. La causa se conoció en medio del clima de tensión política que se vivió en Diputados, y luego de que Pagano presentara una ampliación de la denuncia contra Manuel Adorni en Comodoro Py.

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La denuncia de los funcionarios libertarios fue presentada ante el fuero Criminal y Correccional Federal y, según señala el escrito, se acusa a la legisladora de “ omisión maliciosa de datos en la declaración jurada patrimonial, administración fraudulenta , negociaciones incompatibles con la función pública, y enriquecimiento ilícito de funcionario público”.

Los libertarios que figuran como firmantes de la denuncia son María Celeste Ponce, Carlos Zapata, María Soledad Mondaca, Jairo Guzmán, Sergio Figliuolo, Lilia Lemoine, Andrea Fernanda Vera, Valentina Loana Ravera, Miguel Rodríguez, Eliana Bruno, Andrés Leone, Atilio Basualdo, Santiago Santurio y María Cecilia Ibáñez.

Según señala el documento judicial, Pagano es acusada de delitos contra la Administración Pública Nacional, presuntamente cometidos desde que asumió su cargo como diputada en diciembre de 2023. Entre las acusaciones, se detallan irregularidades vinculadas a su situación patrimonial, con foco en la presentación de declaraciones juradas y en la evolución de sus bienes durante su desempeño como funcionaria.

Por otro lado, se la acusa de omisión malisiosa y administración fraudulenta, relacionado con obras que habría efectutado con recursos públicos.

"La funcionaria electa por el pueblo habría utilizado los recursos y las facultades que le confiere su mandato parlamentario para enriquecerse a expensas del erario público, valiéndose de su conviviente y padre de su hija (el Sr. Franco Agustín Bindi) como instrumento central del mecanismo", denunciaron los libertarios.

Asimismo, señalaron “la posibilidad de que el enriquecimiento ilícito denunciado tenga, al menos en parte, financiamiento de origen extranjero”.

La denuncia de Pagano contra Adorni

Mientras se llevaba a cabo la exposición del informe de gestión del Manuel Adorni en la Cámara de Diputados, la diputada Marcela Pagano se presentó en los tribunales de Comodoro Py para ampliar la denuncia por enriquecimiento ilícito contra el funcionario en el marco de una causa que investiga su situación patrimonial.

La legisladora entregó documentación al juez Ariel Lijo en la que sostiene la existencia de una empresa offshore denominada IM Group S.A.S., radicada en Uruguay y vinculada al periodista Marcelo Grandío.

Según Pagano, los fondos obtenidos por publicidad en el programa “Giros”, emitido por la TV Pública, eran derivados hacia esa firma en el exterior. La diputada declaró además como testigo para afirmar que Grandío y Adorni habrían sido socios en una estructura comercial y periodística.