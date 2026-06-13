Investigación a Manuel Adorni: la Oficina Anticorrupción advierte que el funcionario omitió datos de su esposa

La situación patrimonial del jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni , sumó un nuevo capítulo de controversia por presunto enriquecimiento ilícito, donde la Oficina Anticorrupción (OA) remitió a la Justicia la nueva presentación patrimonial del funcionario (correspondiente al período 2025) , junto con las declaraciones rectificativas de los dos años anteriores.

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Sin embargo, el organismo no pudo enviar el anexo reservado de su esposa, Bettina Angeletti, debido a que el funcionario omitió presentarlo.

La ausencia de esta documentación genera suspicacias en Comodoro Py, ya que impide obtener una fotografía completa y consolidada del patrimonio familiar. Esto ocurre, además, en un momento crucial: el propio Adorni modificó aspectos centrales de sus presentaciones anteriores para justificar sus gastos e inversiones , movimientos que ahora la Justicia busca contrastar.

Desde el entorno más cercano al jefe de Gabinete restaron importancia a la omisión y alegaron que el funcionario tiene tiempo hasta el 31 de julio para entregar el sobre cerrado, fecha en la que opera el vencimiento general de las declaraciones juradas ante la OA. Por su parte, el propio Adorni manifestó públicamente estar "a disposición de la Justicia en lo que requiera".

No es la primera vez que el portavoz reconvertido en ministro demora la entrega de los datos sobre los bienes de su cónyuge. El año pasado incurrió en la misma conducta y recién acompañó el anexo de Angeletti en abril de este año, cuando la causa penal ya reflejaba avances notorios. Fue recién en esa instancia donde se blanqueó la compra de una propiedad en el exclusivo country Indio Cuá.

La casa de Manuel Adorni en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz La casa de Manuel Adorni en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz Gentileza

El detalle de los bienes de Angeletti es considerado una pieza clave por los investigadores. En una reciente entrevista televisiva en LN+, Adorni justificó la evolución de su nivel de vida basándose en los ingresos de su esposa, destacando su trayectoria de más de 23 años en cargos gerenciales del sector privado y aclarando que jamás se desempeñó en la función pública.

En ese mismo reportaje, el funcionario ensayó una particular defensa al admitir que junto a su esposa decidieron unificar sus ahorros y que, durante 25 años, mantuvieron una porción de esos fondos fuera del sistema formal como un mecanismo de resguardo frente a lo que denominó la "vieja política".

Estas justificaciones se tradujeron en las recientes rectificaciones formales: Adorni corrigió la titularidad de la casa de Indio Cuá. Originalmente no la había incluido en su declaración bajo el argumento de que pertenecía exclusivamente a su esposa, pero ahora modificó el registro para declarar que posee el 50% de la propiedad.

Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti, durante la visita a la tumba del rebe de Lubavitch en Nueva York Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti, durante la visita a la tumba del rebe de Lubavitch en Nueva York Gentileza

En paralelo, se conoció que el matrimonio se inscribió en los últimos días en el régimen simplificado de Ganancias contemplado en la ley de Inocencia Fiscal.

Qué exige la normativa vigente

El sistema de Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales de la administración pública no deja margen a la opcionalidad de estos documentos, los cuales constan de dos vías obligatorias:

Formulario F-1245 (Público): Se presenta de manera electrónica y contiene el detalle patrimonial, personal y laboral del funcionario. Adorni completó este paso de forma remota.

Formulario F-1246 (Anexo Reservado): Es de carácter obligatorio para todo funcionario casado, en convivencia o con hijos menores de edad. A diferencia del anterior, se presenta en formato papel dentro de un sobre cerrado y firmado.

La normativa establece que ambos formularios constituyen una única obligación legal. Pese a que el trámite público fue completado, el sobre físico con los datos patrimoniales de Bettina Angeletti sigue sin aparecer en los registros de los tribunales.