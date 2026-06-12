12 de junio de 2026 - 19:03

Kicillof cargó contra Adorni por su declaración jurada: "Si fuera peronista estaría preso"

El gobernador bonaerense denunció una doble vara judicial ante la investigación por presunto enriquecimiento ilícito del Jefe de Gabinete.

Axel Kicillof apuntó contra Adorni

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

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Durante una recorrida de gestión, Kicillof aseguró que: “Si esto fuera un peronista, para los que son antiperonistas y una parte de la Justicia, estaría preso y sería un desastre”.

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La polémica se centra en la reciente admisión de Adorni sobre la existencia de ahorros no declarados. El funcionario explicó que posee un capital equivalente a 500.000 dólares en Bitcoin, almacenado de forma física en un dispositivo externo, fuera del sistema financiero.

Ante esto, Kicillof apeló al sarcasmo e ironizó: “Yo también quisiera encontrar un pendrive pero para los recursos de la provincia”.

Presión política y judicial

La situación de Adorni no solo ha generado el rechazo del kirchnerismo, sino también de sus propios aliados. El bloque del PRO exigió la renuncia inmediata del ministro coordinador, enviando un mensaje directo al presidente Javier Milei: “Queremos que usted defienda el cambio y no a Adorni”.

Desde el partido de centroderecha calificaron el hecho como una "falta grave" y señalaron que no se pueden alimentar "contradicciones innecesarias" que erosionen la confianza pública.

En el plano judicial, la situación se agravó con una nueva denuncia presentada por los diputados de la Coalición Cívica, Mónica Frade y Maximiliano Ferraro.

La acusación apunta a los presuntos delitos de omisión maliciosa y falsedad ideológica, argumentando que el funcionario ocultó deliberadamente activos e inmuebles en sus declaraciones de 2024 y 2025, contraviniendo la Ley de Ética Pública.

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