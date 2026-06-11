El discurso de Adorni: del reclamo por las "salchichas en mal estado" a 500.000 dólares en negro sin declarar

La nueva declaración jurada del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y las explicaciones de este miércoles en una entrevista emitida en LN+ expusieron contradicciones en el discurso del propio funcionario. En pocas semanas, pasó de decir en el Congreso que en su patrimonio declarado era "sin ocultación alguna" a señalar que omitió miles de dólares ahorrados supuestamente "en negro".

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En concreto, Adorni argumentó que casi 300.000 dólares fueron ganancias que obtuvo con inversiones en Bitcoin y otras criptomonedas entre 2013 y 2018 y que, antes de ingresar a la función pública, tenía ahorros no declarados ante las autoridades impositivas por 506.000 dólares.

Con la misma seguridad con la que ayer admitió la omisión de ese dinero, Adorni había dicho el 29 de abril pasado ante los legisladores : "En mis declaraciones juradas figuran todos los detalles de los bienes que integran mi patrimonio, respecto de los cuales nunca existió ocultación alguna".

Parecido fue lo que expresó ante los periodistas acreditados en la Casa Rosada en una conferencia de prensa del 25 de marzo último , en medio de los cuestionamientos y rumores de interna en el Gobierno por el dudoso origen de sus fondos para costear gastos inmobiliarios y viajes lujosos.

En su último informe de gestión en abril de este año Adorni dijo. “Nunca existió ocultación alguna”. Hoy dice otra cosa Le mintió a todo el Congreso en la cara. Ahí estaba también el Presidente. pic.twitter.com/dMvJRTk6tH

Aquella vez, al estilo de los Kirchner, el jefe de Gabinete denunció una persecución mediática y afirmó: "Quédense tranquilos que efectivamente todo lo que tiene que estar declarado está declarado en cada uno de los organismos tal como corresponde. Todo lo que yo tenga que declarar lo declaré. Está todo impecable ".

Embed Adorni hace 2 meses: "Está todo IMPECABLE en mi Declaración Jurada. Que vos tengas una lectura INCORRECTA es un tema TUYO. Si vos no entendés, yo no puedo hacer nada"



Adorni hoy: si bueno me olvidé declarar un pendrive con 800.000 dólares pic.twitter.com/lBEV90XGXR — Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) June 11, 2026

Parece que tan impecable no estaba la documentación ante la Oficina Anticorrupción, ya que Adorni se tomó unos dos meses para actualizarla y, luego, darla a conocer públicamente.

Las dudas sobre el patrimonio de Adorni, antes y después de entrar al Estado

De acuerdo a las pruebas reunidas en la causa por presunto enriquecimiento ilícito, Adorni registró, desde que es funcionario en 2023, al menos 406.681 dólares en gastos -sin contar los corrientes- y 335.000 dólares en nuevas deudas.

Manuel Adorni en una foto de archivo Manuel Adorni en una foto de archivo Redes

Cuando llegó al poder apenas tenía, según lo que había informado a la OA, dos departamentos: uno de 115 metros cuadrados en Parque Chacabuco, a medias con su esposa, la coach ontológica Bettina Angeletti, y que valuó en 24,1 millones de pesos; y otro en La Plata (herencia) de 105 metros cuadrados, todo a su nombre y producto de una "donación", valuado en 14,1 millones de pesos.

También un Renault Captur de 2019 y, en dinero, el equivalente a unos 25.000 dólares.

Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti Gentileza

Metido en la función pública, Adorni se mudó al departamento de Caballito en el que vive hoy -que compró con su mujer sin haber vendido el que habitaban antes- y sumó la casa en el country Indio Cuá que declaró a exclusivo nombre de Angeletti. En el caso de Caballito, la compra fue por USD 230.000, donde dos mujeres mayores (jubiladas) figuraron como acreedoras de un préstamo hipotecario por USD 200.000. A eso se sumaron las dudas por el origen de la plata para costear sus viajes a sitios como Aruba, Punta del Este (Uruguay) y España.

Más allá de las contradicciones públicas de Adorni, en las redes sociales, él mismo se encargó de ventilar sobre su vida privada y compartir cómo era su estilo de vida antes de ejercer la gestión pública.

Por ejemplo, al ser panelista de programas como "Intratables" o en el ciclo de Baby Etchecopar en el canal A24, además de sus apariciones en el canal de YouTube Gritalo TV, de su amigo Marcelo Grandío, beneficiado luego en la TV Pública.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/porquetendencia/status/2064893639172514265?s=20&partner=&hide_thread=false "Bitcoin":

Por las declaraciones de Manuel Adorni sobre sus inversiones en criptomonedas pic.twitter.com/Kv4O3DNkWB — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) June 11, 2026

El 8 de enero de 2021, Adorni, quien para entonces ya tenía las supuestas ganancias con Bitcoin, expresó su preocupación en la red social X (Twitter) por "un paquete de salchichas en mal estado" que luego cambió por un "paté" tras hacer el reclamo.

"Compré un paquete de salchichas que luego me di cuenta que estaba en mal estado. Llamé a Swift para hacer el reclamo. Me acaba de llegar por correo un paté sabor provenzal por las molestias ocasionadas. Este país no tiene desperdicio", publicó el funcionario.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/1347661752276824069?s=20&partner=&hide_thread=false Compré un paquete de salchichas que luego me di cuenta que estaba en mal estado. Llamé a Swift para hacer el reclamo. Me acaba de llegar por correo un paté sabor provenzal por las molestias ocasionadas. Este país no tiene desperdicio. — Manuel Adorni (@madorni) January 8, 2021

Más atrás en el tiempo, el 17 de noviembre de 2019, Adorni compartió una foto de una precaria parilla con tres cortes de carne y una frase por la asunción presidencial de Alberto Fernández: "El 10 de Diciembre ya está entre nosotros...".

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El conductor Baby Etchecopar, quien compartió programa en A24 junto a Adorni antes de que llegara al Estado, manifestó anoche: "Cuando Adorni venía a laburar con nosotros no tenía una moneda y venía a laburar porque tenía que pagar la cuota del departamento. Eras un laucha que no tenía una moneda. Y tu mujer tenía todos los dientes torcidos y no tenía una moneda. ¿Coach ontológico? Es un mentiroso, un embustero".