11 de junio de 2026 - 10:28

Baby Etchecopar lanzó durísimas críticas contra Manuel Adorni: "Eras un laucha y tu mujer tenía los dientes torcidos"

Tras la explicación del Jefe de Gabinete, el periodista explotó de bronca: "Debería estar esperándolo un patrullero de la policía en la puerta del canal".

Baby Etchecopar lanzó durísimas críticas contra Manuel Adorni: Eras un laucha que no tenía una moneda.

Baby Etchecopar lanzó durísimas críticas contra Manuel Adorni: "Eras un laucha que no tenía una moneda".

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Los Andes | Redacción Política
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Durante su programa televisivo en A24, Etchecopar reaccionó en simultáneo a la entrevista que Adorni brindaba en LN+ y lanzó una serie de críticas en tono contundente.

“Qué vergüenza lo de Manuel Adorni, creo que debería estar esperándolo un patrullero de la policía en la puerta del canal y llevárselo esposado por evasión impositiva”, expresó el conductor.

En su editorial, el periodista amplió sus cuestionamientos y vinculó el caso con la situación general de la dirigencia política argentina. “Mi problema ahora es más grande. ¿Cuántos Adorni tenemos en la política argentina? ¿Cuántos políticos han pasado en 43 años de democracia y se han afanado todo? No tengamos miedo de hablar”, sostuvo.

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Etchecopar también hizo referencia a la etapa previa a la llegada de Adorni a la función pública y recordó haber compartido espacios laborales con él. “Cuando Manuel Adorni venía a trabajar con nosotros no tenía una moneda y venía a laburar porque tenía que pagar la cuota del departamento que se estaba comprando”, afirmó.

Además, cuestionó las explicaciones brindadas por el funcionario respecto de la conformación de su patrimonio.

Qué dijo Adorni sobre su patrimonio

Las declaraciones del conductor se produjeron después de que Adorni, en una entrevista con el periodista José Del Río, explicara que llegó a acumular una billetera con aproximadamente 500.000 dólares.

Según relató el jefe de Gabinete, ese monto estuvo compuesto por unos 200.000 dólares ahorrados a partir de actividades privadas y otros 300.000 dólares obtenidos mediante inversiones en criptomonedas, principalmente bitcoin.

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Tras conocerse esas declaraciones, Etchecopar puso en duda la versión del funcionario: “Va al canal donde sabe que le van a preguntar todo lo que él quiere escuchar. Ahora, algún boludo va a decir que mostró los papeles”, sostuvo.

"¿De qué 500 mil dólares me estás hablando? Eras un laucha que no tenía una moneda. Tu mujer tenía todos los dientes torcidos y no tenía una moneda, ¿Qué coach?", disparó.

En otro tramo de la editorial, el conductor elevó el tono de sus críticas y calificó a Adorni de “mentiroso” y “embustero”, además de reclamar que la Justicia investigue el caso. "No puede demostrar nada".

"Estuvo más de un mes haciendo dibujos en la declaración jurada para terminar confesando que es un evasor y corrupto, la justicia lo tendría que sacar esposado de LN+", cerró indignado.

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