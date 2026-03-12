Marcelo Grandio, el periodista de la TV Pública que viajó con Adorni en jet: "Déjenlo en paz a Manu"

El hecho se conoció en medio de la polémica de la esposa de Adorni, la coach ontológica Bettina Angeletti, quien viajó en el avión presidencial a Miami y Nueva York días atrás. Para justificar el problema, el jefe de ministros dijo que su pareja ya tenía un pasaje comprado por 5.348 dólares y que hubo un cambio para ir juntos, ya que él iba a "deslomarse" trabajando en Estados Unidos.
“Son trabajos muy sacrificados y era mi deseo que mi mujer me acompañe”, declaró el funcionario ante la pregunta de Eduardo Feinmann en A24.
Tras als denuncias por la presencia de Bettina Angeletti -pareja de Adorni- en la comitiva oficial del gobierno en Nueva York, una serie de documentos de vuelo y declaraciones juradas revelados por elDiarioAR detallan la lujosa escapada del… pic.twitter.com/D6eeLfgeHa
Mientras los cuestionamientos a Adorni crecían, en especial por las dudas sobre su patrimonio declarado, surgió un video donde se lo ve al jefe de Gabinete subiendo a un avión privado rumbo a Punta del Este. Las imágenes datan de entre el 12 y 17 de febrero, época de los feriados de Carnaval.
Según ElDiarioAr, el costo estimado de cada tramo en este tipo de avión, considerado de alta gama entre los jets livianos, con capacidad para cinco pasajeros y dos tripulantes, ronda los 5.800 dólares, aunque la factura total por el viaje de ida y vuelta habría sido negociada por unos 10.000 dólares.
Adorni iba junto a su pareja Angeletti, sus dos hijos y un "invitado" especial: el periodista MarceloGrandio, quien actualmente conduce el programa llamado "Giros" en la Televisión Pública.
Marcelo Grandio, el amigo de Adorni y periodista de la TV Pública que viajó junto a él a Punta del Este
Grandio mantiene una relación cercana con Adorni desde antes de la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada. De hecho, en su cuenta de Instagram, comparte elogios y foto con el funcionario.
Según recapituló ElDiarioAR, medio que reveló la documentación del escandaloso vuelo a Uruguay, el propio exvocero y jefe de Gabinete fue entrevistado varias veces en el programa de Grandio, "Giros" (febrero, junio y septiembre de 2025, por ejemplo), al punto de que dijo sentirse como en “el living de casa”.
Este año, el amigo de Adorni sumó a Canal 7 “Gritalo Mundial”, mientras que su hijo, Juan Grandio, comenzó a trabajar en el ciclo.
Esta mañana, el conductor del canal estatal habló con FM Urbana Play, donde le dijo a María O'Donnell que a Adorni lo conoce "hace más de 10 años" y defendió su accionar porque "no es político", ya que es "muy difícil" estar "en estas". Agregó que, "guste o no", es "un tipazo".
"Él pagó sus cuatro pasajes y pagó 3.600 dólares y yo pagué 800 dólares porque era mi parte", aclaró.
Ante las dudas, el periodista señaló luego en radio La Red: "Le estoy haciendo un favor a la TV Pública porque no me pagan. No es como la época de Macri y Alberto que se gastaban 200 palos por mes". Y puso en dudas seguir adelante con "Giros".