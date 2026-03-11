Manuel Adorni "deslomado" en Nueva York: la frase por el viaje con su esposa desató una ola de memes

La presencia de su esposa en la comitiva oficial que viajó a Estados Unidos generó polémica y puso al jefe de Gabinete en el centro de las críticas.

El viaje a Estados Unidos por parte de funcionarios del Gobierno para participar del Argentina Week despertó la polémica y puso en el ojo de la tormenta al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, luego de que se constatara la presencia de su esposa en la delegación argentina.

La polémica surgió cuando se filtró una foto de Bettina Angeletti, esposa de Adorni, acompañando a la comitiva oficial argentina durante las actividades en Estados Unidos, lo que dio por sentado de que la mujer viajó en el avión presidencial.

La tensión aumentó aún más cuando el propio Adorni explicó las circunstancias del viaje durante una entrevista con Eduardo Feinmann, quien le recriminó que “el avión presidencial no es un taxi, no es para que un familiar de un funcionario se suba”.

Ante esta situación, el Jefe de Gabinete explicó que su esposa ya tenía previsto viajar a Nueva York y realizó una frase que se viralizó rápidamente en redes sociales: “vengo una semana a deslomarme a Nueva York, quería que mi mujer me acompañe”. Luego reiteró que este viaje no implicó gastos públicos. “No le sacamos un peso al Estado”, expresó.