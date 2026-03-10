"Vengo a deslomarme": Adorni justificó por qué su esposa viajó a Estados Unidos en el avión presidencial

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , explicó este martes el viaje de su esposa, Bettina Angeletti, a Estados Unidos a bordo del avión presidencial . El caso generó repercusión por la presencia de Angeletti en la aeronave oficial.

Durante una entrevista televisiva, el funcionario confirmó que su pareja formó parte del vuelo y aseguró que la invitación fue realizada por la Presidencia.

Adorni confirmó la situación durante una entrevista con la señal A24. “Mi mujer estaba en el avión presidencial” , afirmó el funcionario. Según detalló, su esposa tenía previsto viajar previamente a Miami, aunque ese plan había sido modificado.

“Mi mujer iba a viajar el 26 de febrero a Miami, pero después hubo un cambio en el viaje y yo quería que me acompañe . Presidencia la invitó ”, explicó. El funcionario también defendió la presencia de su esposa en el vuelo oficial y aseguró que no implicó un gasto adicional para el Estado.

“ Vengo a deslomarme una semana o cinco días a Estados Unidos y yo quería que mi esposa me acompañe porque es mi compañera de vida . No le sacamos un peso al Estado ”, sostuvo.

Además, afirmó que la invitación se realizó para que pudieran coincidir durante el viaje. “Presidencia la invitó a subirse al avión porque si no, no nos íbamos a encontrar”, concluyó.

El viaje en el marco de Argentina Week

El jefe de Gabinete participó en Estados Unidos de la Argentina Week, un evento que se desarrolla entre el 9 y el 12 de marzo y reúne a funcionarios, empresarios e inversores.

En ese contexto, Adorni también cuestionó al peronismo y lo acusó de haber dejado al país en una situación de “tierra arrasada” durante los años de gestión.