10 de marzo de 2026 - 23:14

"Vengo a deslomarme": Adorni justificó por qué su esposa viajó a Estados Unidos en el avión presidencial

El jefe de Gabinete confirmó que su esposa viajó con él a Estados Unidos en el avión presidencial y aseguró que la invitación fue realizada por Presidencia.

Adorni justificó el viaje de su esposa en el avión presidencial a Estados Unidos.

Adorni justificó el viaje de su esposa en el avión presidencial a Estados Unidos.

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, explicó este martes el viaje de su esposa, Bettina Angeletti, a Estados Unidos a bordo del avión presidencial. El caso generó repercusión por la presencia de Angeletti en la aeronave oficial.

Durante una entrevista televisiva, el funcionario confirmó que su pareja formó parte del vuelo y aseguró que la invitación fue realizada por la Presidencia.

La explicación del jefe de Gabinete

Adorni confirmó la situación durante una entrevista con la señal A24. “Mi mujer estaba en el avión presidencial”, afirmó el funcionario. Según detalló, su esposa tenía previsto viajar previamente a Miami, aunque ese plan había sido modificado.

“Mi mujer iba a viajar el 26 de febrero a Miami, pero después hubo un cambio en el viaje y yo quería que me acompañe. Presidencia la invitó”, explicó. El funcionario también defendió la presencia de su esposa en el vuelo oficial y aseguró que no implicó un gasto adicional para el Estado.

Vengo a deslomarme una semana o cinco días a Estados Unidos y yo quería que mi esposa me acompañe porque es mi compañera de vida. No le sacamos un peso al Estado”, sostuvo.

Además, afirmó que la invitación se realizó para que pudieran coincidir durante el viaje. “Presidencia la invitó a subirse al avión porque si no, no nos íbamos a encontrar”, concluyó.

El viaje en el marco de Argentina Week

El jefe de Gabinete participó en Estados Unidos de la Argentina Week, un evento que se desarrolla entre el 9 y el 12 de marzo y reúne a funcionarios, empresarios e inversores.

En ese contexto, Adorni también cuestionó al peronismo y lo acusó de haber dejado al país en una situación de “tierra arrasada” durante los años de gestión.

