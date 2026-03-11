Milei, invitado de honor en Chile: reunión bilateral con Kast y presencia en la asunción

El presidente Javier Milei mantendrá este miércoles por la mañana una reunión bilateral con el presidente electo de Chile, José Antonio Kast , en la antesala del cambio de mando que marcará el inicio del nuevo gobierno trasandino.

El encuentro está previsto para las 9.10 y formará parte de la intensa agenda que Kast desarrollará durante su primer día como mandatario. La actividad fue confirmada por la Oficina del Presidente Electo, que difundió el cronograma oficial de la jornada.

Kast, exdiputado ultracatólico de 60 años, se transformará en el primer mandatario de extrema derecha en llegar al poder en la democracia chilena y en el primero en respaldar la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Hasta ahora, el único conservador, pero de centro-derecha, que había gobernado Chile era Sebastián Piñera, que lo hizo en dos mandatos no consecutivos (2010-2014 y 2018-2022) y que votó en contra de la continuidad del régimen en el plebiscito de 1989, a diferencia de Kast, que hizo campaña a favor.

La sorpresa de la jornada la protagonizó el brasileño Lula da Silva , que suspendió su viaje a última hora y envió en su lugar al canciller, Mauro Vieira.

La Presidencia brasileña no divulgó los motivos, pero la decisión fue confirmada un día después de que anunciara su viaje a Chile el senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, considerado como principal rival de Lula en las elecciones de octubre e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado.

José Antonio Kast y Javier Milei José Antonio Kast y Javier Milei Archivo

La reunión bilateral entre Kast y Milei se realizará pocas horas antes de la ceremonia de asunción y simboliza el nuevo clima político entre ambos países. Durante los últimos meses, Kast había anticipado su intención de fortalecer la relación con Argentina, luego de los cortocircuitos diplomáticos que caracterizaron el vínculo entre Milei y el presidente saliente, Gabriel Boric.

“Nosotros esperamos tener la mejor relación con todos nuestros vecinos”, había expresado Kast al referirse al futuro de la relación bilateral. Tanto él como Milei comparten afinidades políticas en materia económica y de seguridad, además de una agenda conservadora en temas sociales.

Más allá de la afinidad ideológica, ambos gobiernos también buscan potenciar la cooperación económica entre Argentina y Chile en áreas estratégicas para el desarrollo regional. Entre ellas se destacan sectores como la energía, la minería, la infraestructura y el comercio bilateral, en un contexto internacional marcado por la influencia de Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump.

Día histórico en Chile

Tras el encuentro único con Milei, Kast continuará con las actividades protocolares del día. A las 10.30 se realizará la fotografía oficial con los ministros designados en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, en Valparaíso.

El momento central llegará al mediodía, cuando Kast asumirá formalmente la Presidencia de la República durante la ceremonia de traspaso de mando en el Congreso Nacional, en Valparaíso. Allí recibirá la banda presidencial de manos del mandatario saliente, Gabriel Boric.

Luego de la investidura, el nuevo jefe de Estado ofrecerá un almuerzo en honor a las delegaciones internacionales que asistirán al acto. El encuentro está programado para las 14 en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo.

La jornada concluirá a las 21 con el primer mensaje del nuevo mandatario chileno a la ciudadanía. Kast brindará un discurso desde el balcón del salón Independencia del Palacio de La Moneda, en Santiago de Chile, en lo que será su primera alocución como presidente ante el país.