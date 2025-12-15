15 de diciembre de 2025 - 10:23

Tras ganar Kast, cae el dólar en Chile y se encarecen los precios para los argentinos: la nueva cotización

El mercado chileno reaccionó favorable al triunfo del derechista. El fortalecimiento de su moneda complica las compras de los turistas argentinos de cara al verano.

Así, el mercado trasandino reaccionó favorable al resultado electoral, que recién se concretará en marzo cuando el derechista Kast asuma el poder tras la transición con Gabriel Boric. El problema, por ahora, es para los argentinos que planean viajar a Chile: el cambio se encareció.

En la apertura de la jornada de este lunes, el dólar cotizó en torno a los 903 pesos chilenos, encadenando su quinta baja consecutiva. En ese período, la divisa estadounidense acumuló una contracción de CLP 20,55 y se ubicó en su nivel más bajo desde septiembre del año pasado.

Los operadores financieros empezaron a digerir el nuevo escenario político que deja la elección. La victoria de Kast, con más del 58% de los votos y un dominio en todas las regiones del país, fue leída como una señal positiva por el mercado chileno.

"Ha sido interpretada como una señal de mayor estabilidad política, menor incertidumbre regulatoria y un entorno más favorable para la inversión”, dijo Diego Montalbetti, analista de Mercados de Capitaria.

El fortalecimiento del peso chileno también recibió impulso por el repunte del cobre. Los futuros del metal en el Comex de Nueva York subieron 1,47% y alcanzaron los USD 5,37, mientras que el precio spot en Londres tocó máximos históricos en la Bolsa de Metales de Londres. A eso se sumó la baja del Dollar Index, que retrocedió 0,14% frente a una canasta de monedas internacionales.

Mala noticia para argentinos: la baja del dólar en Chile encarece las compras

La caída del dólar en Chile trajo un efecto colateral para los argentinos que suelen cruzar la cordillera para comprar y vacacionar.

Con un tipo de cambio más bajo, los precios en dólares se encarecen. Por ejemplo, un producto valuado en 400.000 pesos chilenos que el viernes equivalía a unos 430 dólares, este lunes pasó a costar cerca de 444 dólares, reflejando el impacto directo del fortalecimiento del peso chileno.

De esta manera, los argentinos deberán reajustar sus presupuestos en caso de viajar en el verano a Chile, ya que el cálculo de los gastos será mayor.

Es importante tener en cuenta la cotización del dólar en Chile porque es el número al que se deben calcular los gastos realizados con la tarjeta de crédito.

De hecho, el plan más común es llevar los dólares a Chile y cambiarlos en las casas de cambio, ya que en las "cuevas" de Argentina te dan unos 1.600 pesos chilenos por cada AR $1.000.

