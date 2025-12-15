Tras la nevada, confirman la reapertura del paso Cristo Redentor

El cruce entre Argentina y Chile había cerrado el domingo por nevadas y mal tiempo en Alta Montaña.

Después de un domingo con nieve y condiciones adversas, las autoridades confirmaron la reapertura del paso Cristo Redentor para las 8.15 de la mañana de este lunes 15 de diciembre.

"Se comunica a los usuarios del paso internacional que hoy, 15 de diciembre, a partir de las 8.15 horas, quedará habilitado para todo tipo de vehículos en ambos sentidos", informó el coordinador general Justo José Báscolo.

De esta manera, la atención en los complejos Los Libertadores y Roque Carranza retoma las 24 horas.

El cruce principal que une Argentina y Chile había cerrado ayer debido al ingreso de un sistema frontal con pronóstico de nevadas y poca visibilidad en la ruta internacional, un fenómeno poco frecuente en esta época del año. Se estima que hubo una acumulación de 10 centímetros de nieve.

Tras las mejoría meteorológica, que se mantendrá toda la semana, se retomará el tránsito fluido de cara a las fiestas de fin de año y las vacaciones de verano.