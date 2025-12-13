Cierran el Paso Cristo Redentor este domingo por posibles nevadas en alta montaña: los detalles

La decisión se debe a inestabilidades climáticas en la zona de alta montaña, que complican la transitabilidad en la Ruta 7.

Para este domingo 14 de diciembre, anunciaron el cierre preventivo del paso Cristo Redentor, que une Mendoza con Chile, por posibles nevadas en alta montaña, según informaron desde la Dirección Nacional para Asuntos Técnicos de Fronteras.

La medida regirá desde las 10 de este domingo, con cierre de barreras en Uspallata a partir de las 12, según informaron las autoridades en un comunicado.

“Se comunica a los usuarios del Paso Internacional que este domingo 14 de diciembre a partir de las 10 horas, permanecerá cerrado preventivamente para todo tipo de vehículos en ambos sentidos”, detalla el comunicado oficial.

La decisión se debe a inestabilidades climáticas que pueden dar en nevadas en alta montaña según los informes meteorológicos, lo que no garantizan una transitabilidad segura.