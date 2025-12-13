13 de diciembre de 2025 - 21:28

Cierran el Paso Cristo Redentor este domingo por posibles nevadas en alta montaña: los detalles

La decisión se debe a inestabilidades climáticas en la zona de alta montaña, que complican la transitabilidad en la Ruta 7.

Paso Cristo Redentor

Paso Cristo Redentor

Foto:

LA
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Para este domingo 14 de diciembre, anunciaron el cierre preventivo del paso Cristo Redentor, que une Mendoza con Chile, por posibles nevadas en alta montaña, según informaron desde la Dirección Nacional para Asuntos Técnicos de Fronteras.

Leé además

Cortan una ruta clave que conecta el Paso Cristo Redentor con Santiago de Chile: cuándo y el camino alternativo.

Cortan una ruta clave que conecta el Paso Cristo Redentor con Santiago de Chile: cuándo y el camino alternativo

Por Redacción Sociedad
Cómo está el Paso Cristo Redentor tras el de alerta naranja por tormentas.

Cómo está el Paso Cristo Redentor tras la alerta naranja por tormentas

Por Redacción Sociedad

La medida regirá desde las 10 de este domingo, con cierre de barreras en Uspallata a partir de las 12, según informaron las autoridades en un comunicado.

“Se comunica a los usuarios del Paso Internacional que este domingo 14 de diciembre a partir de las 10 horas, permanecerá cerrado preventivamente para todo tipo de vehículos en ambos sentidos”, detalla el comunicado oficial.

Comunicado Paso Cristo Redentor
Comunicado del cierre del Paso Cristo Redentor

Comunicado del cierre del Paso Cristo Redentor

La decisión se debe a inestabilidades climáticas que pueden dar en nevadas en alta montaña según los informes meteorológicos, lo que no garantizan una transitabilidad segura.

Se recomienda a los usuarios planificar sus viajes con antelación y consultar los canales oficiales de información vial para conocer el estado del paso una vez finalizadas las tareas.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Los números ganadores de la Quiniela de Mendoza de hoy. Imagen ilustrativa/ Los Andes

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del sábado 13 de diciembre

Por Redacción Sociedad
El pronóstico para este domingo en Mendoza. 

El calor dará un respiro este domingo en Mendoza: a cuánto llegará la máxima

Por Redacción Sociedad
El consumo de videojuegos, ampliamente superior a la producción local, evidencia el potencial de crecimiento del sector y la oportunidad de Mendoza para posicionarse como polo de desarrollo a nivel nacional y regional.

Videojuegos: Mendoza da un salto en la industria, presentó su Clúster y se consolida como polo de desarrollo

Por Bernarda García Centurión
Gran cantidad de insectos invadieron el AMBA y preocuparon a los vecinos.   

Invasión masiva de insectos en balcones y casas en el AMBA

Por Redacción Sociedad