"Con la fama no pago el alquiler" Julieta Navarro En La Cima

La periodista y conductora pasó por el ciclo de entrevistas En La Cima donde cuenta detalles de sus cambios de canales de TV, de cómo transita su separación y el proceso de divorcio con Lucas Jerez.

Julieta Navarro pasó por En La Cima.

Marcelo Álvarez / Los Andes
Por Redacción Sociedad

La periodista y conductora Julieta Navarro brindó una charla sin filtros, donde contó los detalles de sus cambios de canales de TV, también cómo transita su separación y el proceso de divorcio con Lucas Jerez.

José Valerio En la Cima

José Valerio "En la Cima": "Cuando empecé con la Corte me habían descubierto cáncer"

Por Redacción
Los números ganadores de la Quiniela de Mendoza de hoy. Imagen ilustrativa/ Los Andes

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del sábado 13 de diciembre

Por Redacción Sociedad

Con la valentía que la caracteriza asegura que siempre elige tirarse a la pileta, aunque no sepa qué viene después.

Su experiencia trabajando en otro país y las ganas de capacitar a reinas de la Vendimia, en una entrevista cercana y a fondo.

Julieta Navarro
Julieta Navarro y Laura Rez Masud En La Cima

Julieta Navarro y Laura Rez Masud En La Cima

