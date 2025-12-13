El calor dará un respiro este domingo en Mendoza: a cuánto llegará la máxima

El pronóstico del tiempo indica una jornada atípica para esta etapa del año. Además se anticipan precipitaciones en la zona de cordillera.

El pronóstico para este domingo en Mendoza.

Para este domingo está prevista una jornada mucho más agradable en Mendoza con un abrupto descenso de la temperatura y lluvias aisladas, según indicó la Dirección de Contingencias Climáticas.

Tras una semana calurosa, este domingo será un alivio para los mendocinos. El pronóstico del tiempo indica que la máxima alcanzará los 20°C y la mínima será de 17°C.

Además, anticipan precipitaciones en la zona de cordillera. El Paso Cristo Redentor continúa habilitado durante las 24 horas en ambos sentidos para todo tipo de vehículos.

Pronóstico extendido en Mendoza De cara al lunes está prevista una jornada con mejora del tiempo y ascenso de la temperatura, donde volverá a sentirse el calor en la provincia. La máxima será de 29°C y la mínima de 12°C.