13 de diciembre de 2025 - 20:48

El calor dará un respiro este domingo en Mendoza: a cuánto llegará la máxima

El pronóstico del tiempo indica una jornada atípica para esta etapa del año. Además se anticipan precipitaciones en la zona de cordillera.

El pronóstico para este domingo en Mendoza.&nbsp;

El pronóstico para este domingo en Mendoza. 

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Para este domingo está prevista una jornada mucho más agradable en Mendoza con un abrupto descenso de la temperatura y lluvias aisladas, según indicó la Dirección de Contingencias Climáticas.

Leé además

Nutritivo. Este fruto ofrece grandes beneficios para la salud, sobre todo para el sistema intestinal.

La ciruela quiere dar el salto desde Mendoza y llegar directo a China

Por Patricia Losada
Muestra Van Gogh y los maestros del arte europeo

Vuelve a Mendoza la experiencia inmersiva más impactante: Van Gogh y los maestros de la pintura europea

Por Carina Bruzzone

Tras una semana calurosa, este domingo será un alivio para los mendocinos. El pronóstico del tiempo indica que la máxima alcanzará los 20°C y la mínima será de 17°C.

Además, anticipan precipitaciones en la zona de cordillera. El Paso Cristo Redentor continúa habilitado durante las 24 horas en ambos sentidos para todo tipo de vehículos.

Pronóstico extendido en Mendoza

De cara al lunes está prevista una jornada con mejora del tiempo y ascenso de la temperatura, donde volverá a sentirse el calor en la provincia. La máxima será de 29°C y la mínima de 12°C.

En tanto el martes se espera una jornada algo nublada y donde seguirá aumentando la temperatura. La máxima alcanzará los 32°C y la mínima será de 14°C.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El consumo de videojuegos, ampliamente superior a la producción local, evidencia el potencial de crecimiento del sector y la oportunidad de Mendoza para posicionarse como polo de desarrollo a nivel nacional y regional.

Videojuegos: Mendoza da un salto en la industria, presentó su Clúster y se consolida como polo de desarrollo

Por Bernarda García Centurión
Sven Väth, leyenda del techno mundial, llega a Mendoza para encabezar un sunset en Villa Elina, Luján de Cuyo.

El DJ Sven Väth llega a Mendoza: techno de culto en un sunset entre historia y vanguardia

Por Celeste Laciar
Los voluntarios de organizaciones juveniles trabajaron desde temprano en la limpieza del Canal Papagayo.  

La Fundación ADN realizó la primera limpieza integral de un microbasural en Mendoza

Por Bernarda García Centurión
Este sábado presenta una jornada calurosa en Mendoza, la máxima alcanzará los 32°C y la mínima será de 20°C.

Sábado caluroso en Mendoza y alerta amarilla por tormentas hacia la noche

Por Redacción Sociedad