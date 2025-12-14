AGP & ROD Servicios TI / Solutions Hub Argentina: tecnología de clase mundial con ADN mendocino para la minería del futuro

En un escenario donde la minería se consolida como uno de los grandes motores productivos de la provincia de Mendoza y de la región de Cuyo, la tecnología se ha transformado en un factor crítico para garantizar eficiencia operativa, trazabilidad, sustentabilidad y competitividad internacional.

En ese contexto, AGP & ROD Servicios TI / Solutions Hub Argentina se posiciona como un actor estratégico: una empresa de servicios tecnológicos de alta gama, partner implementador de SAP, que presta servicios desde Mendoza hacia toda Latinoamérica, con un fuerte compromiso local y un equipo de profesionales mendocinos altamente especializados.

AGP nació con una convicción clara: es posible ofrecer servicios tecnológicos de nivel internacional desde el interior del país, generando empleo calificado, desarrollando talento local y acompañando a las grandes industrias en sus procesos de transformación digital.

Hoy, la compañía cuenta con consultores SAP senior, project managers certificados y especialistas funcionales y técnicos con experiencia comprobada en minería, energía, salud, transporte, utilities e industria.

Este enfoque no solo fortalece el ecosistema tecnológico provincial, sino que también genera un impacto directo en la economía local, impulsando la formación continua , la retención de talento y la creación de oportunidades profesionales de alto valor agregado en Mendoza.

Experiencia SAP aplicada a la minería

Como partner implementador de SAP, AGP acompaña a compañías mineras en la adopción y optimización de soluciones como SAP S/4HANA, SAP Business One, SAP SuccessFactors y SAP BTP, cubriendo procesos críticos tales como:

Finanzas y control de gestión

Abastecimiento y cadena de suministro

Mantenimiento de activos y operaciones

Gestión del capital humano y talento

Analítica y reportes para toma de decisiones

La experiencia de AGP en entornos complejos y regulados permite a las compañías mineras ganar eficiencia, asegurar cumplimiento normativo y obtener visibilidad en tiempo real de sus operaciones, factores clave en un sector altamente competitivo y exigente.

La ventaja de un proveedor tecnológico local

Para las empresas mineras que operan en Mendoza y la región, contar con un proveedor tecnológico local como AGP representa una ventaja estratégica concreta.

La cercanía geográfica y cultural se traduce en:

Mayor velocidad de respuesta y soporte cercano

Conocimiento profundo del contexto operativo y regulatorio local

Relación directa con equipos senior, sin intermediarios

Acompañamiento continuo, más allá del go-live de los proyectos

AGP combina esta proximidad con una visión regional, prestando servicios en Argentina, Chile, República Dominicana y otros países de Latinoamérica, lo que le permite transferir mejores prácticas y experiencias exitosas entre distintos mercados.

Mendoza como polo tecnológico para la minería

Desde la dirección comercial de la compañía, la mirada está puesta en el largo plazo.

Rodrigo López, Director Comercial de AGP & ROD Servicios TI, destaca:

“Creemos firmemente que Mendoza tiene todo para consolidarse como un polo tecnológico al servicio de la minería y de otras industrias estratégicas. Contamos con talento, universidades, emprendedores y empresas capaces de competir a nivel regional. Nuestro desafío es seguir invirtiendo en personas, conocimiento y tecnología, para que la transformación digital de la minería se haga desde Mendoza hacia toda Latinoamérica.”

Un socio estratégico para el crecimiento sostenible

Con una propuesta basada en calidad, cercanía, confianza y excelencia técnica, AGP & ROD Servicios TI / Solutions Hub Argentina se consolida como un socio estratégico para las compañías mineras que apuestan al crecimiento sostenible y a la innovación.

Desde Mendoza, con profesionales mendocinos, la empresa demuestra que la tecnología de clase mundial también se construye localmente, acompañando el desarrollo productivo de la provincia y proyectándolo al futuro de la región.