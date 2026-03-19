19 de marzo de 2026 - 08:13

Cambios en Ambiente: el Gobierno reordenó una dirección clave para el control de la minería y los residuos

La nueva Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental busca modernizar la estructura de control, con foco en industrias extractivas, residuos y economía circular.

Jimena Latorre y Alfredo Cornejo
Jimena Latorre y Alfredo Cornejo

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El Ministerio de Energía y Ambiente aprobó este jueves la nueva estructura organizativa de la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental, a cargo de Leonardo Fernández, con el objetivo de modernizar el esquema de control y adaptarlo a las actuales demandas en materia ambiental.

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La medida se formalizó a través de la Resolución 15, publicada en el Boletín Oficial, y se enmarca en lo dispuesto por el Decreto Nº 698/2025, que había creado esta dirección como continuidad de la antigua Dirección de Protección Ambiental.

Según se detalla en la norma, el cambio apunta a actualizar una estructura con más de 30 años de antigüedad, incorporando un modelo de gestión más eficiente que integre áreas estratégicas como fiscalización, innovación, economía circular y un renovado cuerpo de inspectores.

En ese sentido, desde el Ejecutivo provincial señalaron que la reorganización busca optimizar los procesos de control y monitoreo, además de mejorar la capacidad de respuesta frente a los desafíos ambientales actuales, en un contexto de crecimiento de nuevas industrias y demandas tecnológicas.

La ministra de Ambiente y Energía, Jimena Latorre en la audiencia de PSJ
La ministra de Ambiente y Energía, Jimena Latorre, en la audiencia de PSJ

La ministra de Ambiente y Energía, Jimena Latorre, en la audiencia de PSJ

Tres coordinaciones clave

La nueva estructura de la cartera que encabeza Jimena Latorre, establece tres coordinaciones principales que concentrarán las tareas operativas:

  • Coordinación de Industrias Extractivas, que incluirá las áreas de hidrocarburos, minería y control de agua y aire.
  • Coordinación de Residuos y Economía Circular, que abarcará la gestión de residuos sólidos urbanos, patogénicos, peligrosos y políticas de economía circular.
  • Coordinación de Vinculación, Innovación y Desarrollo, orientada a educación ambiental, proyectos innovadores y articulación institucional.

Cada una de estas áreas tendrá a su cargo la planificación, ejecución y control de proyectos, además de la supervisión de equipos y la gestión de recursos, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las políticas ambientales definidas por la provincia.

Más control y articulación

Entre las funciones centrales de la Dirección se destacan la fiscalización y monitoreo de actividades con impacto ambiental, la atención de denuncias, la emisión de permisos en sectores industriales y extractivos, y la promoción de la capacitación técnica y el desarrollo de proyectos sostenibles.

Además, el nuevo esquema busca fortalecer la articulación entre municipios y organismos provinciales, unificando criterios en temas como el uso del recurso hídrico, las industrias extractivas y la gestión de residuos.

Desde el Gobierno indicaron que la reorganización apunta a consolidar una gestión ambiental “moderna, técnica y eficiente”, alineada con políticas de reducción de emisiones, tratamiento de residuos y desarrollo sostenible en la provincia.

El Decreto y anexo

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anexo (81)

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