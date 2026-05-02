2 de mayo de 2026 - 10:13

Milei cruzó a quienes piden una devaluación y defendió su política de "disciplina monetaria"

El mandatario utilizó datos de una consultora internacional para destacar que Argentina es el único país con una contracción de la oferta monetaria de dos dígitos. "El chanterío local operaba devaluación buscando sembrar el terror", disparó.

Milei cruzó a quienes piden una devaluación y defendió su política de disciplina monetaria.

Milei cruzó a quienes piden una devaluación y defendió su política de "disciplina monetaria".

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El presidente Javier Milei volvió a lanzar duras críticas contra opositores y economistas que piden por una nueva devaluación del peso argentino. A través de su cuenta en la red social X, el mandatario defendió su programa económico y tildó de "chanterío" a quienes, según su visión, buscan desestabilizar el mercado.

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"CONDICIONES MONETARIAS RELATIVAS... Lo he explicado hasta el cansancio el año pasado, hasta he presentado las ecuaciones en un streaming en el que las derivé ( @tronco las puso en una remera)", comenzó su tuit publicado en X.

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Luego, el mandatario disparó que las proyecciones de devaluación son operaciones: "Sin embargo el chanterío local operaba devaluación buscando sembrar el terror".

El dato que respaldó a Milei

Para sustentar su postura, el presidente citó un informe técnico de Octavio "Tavi" Costa, fundador y CEO de Azuria Capital LLC. El análisis destaca una particularidad de la economía argentina frente al contexto global. Al 30 de abril de 2026, la oferta monetaria en Argentina registró una caída del 11% anual en términos de dólares.

Los datos muestran que mientras Argentina profundiza su política de absorción y disciplina fiscal, potencias y países vecinos registran crecimientos en su masa monetaria de hasta el 30%.

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Según el informe citado por el mandatario, "Argentina es el único país donde la oferta monetaria se está contrayendo a un ritmo de dos dígitos. Mientras tanto, el resto del mundo continúa expandiendo el crédito con poca o ninguna disciplina monetaria".

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