29 de abril de 2026 - 16:12

El feroz cruce entre Milei y la izquierda durante el informe de gestión de Adorni: "Asesinos"

Myriam Bregman tildó al oficialismo de "cómplice de genocidio" y el Presidente reaccionó desde las gradas.

El feroz cruce entre Milei y la izquierda durante el informe de gestión de Adorni: Asesinos.

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La tensión estalló cuando Adorni exponía sobre el nuevo rumbo de la política exterior argentina y el alineamiento con Israel en el conflicto de Medio Oriente. En ese momento, la diputada del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, interrumpió el discurso a los gritos, diciéndole al oficialismo de "asesinos" y "cómplices del genocidio" en la Franja de Gaza.

La respuesta de Milei

Ante los gritos de la legisladora, el presidente Javier Milei, quien sigue la sesión desde las gradas del recinto, respondió a viva voz: “Con sus ideas mataron a 150 millones de personas, ustedes son los asesinos”.

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La situación obligó al presidente de la Cámara, Martín Menem, a pedir silencio en reiteradas oportunidades, mientras la bancada oficialista intentaba recuperar el control del clima al cántico de "Presidente, Presidente...".

En medio del desorden, Adorni destacar hitos que el Gobierno considera triunfos internacionales: "Un claro ejemplo de esto son los resultados de la Argentina Week y sus compromisos de inversión por 16.150 millones de dólares. También se refleja en la incorporación del país al Escudo de las Américas y al Consejo de la Paz, una coalición internacional de líderes dedicada a lograr la paz y la reconstrucción de la Franja de Gaza".

Pese al fragor del debate ideológico, el jefe de Gabinete llegó al Congreso con un cuestionario previo de más de 2.100 consultas enviadas por los bloques parlamentarios. La oposición hizo hincapié en la situación judicial de Adorni, quien enfrenta una causa por presunto enriquecimiento ilícito.

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