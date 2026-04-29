Adorni denunció una "operación golpista" del kirchnerismo y defendió el rumbo económico del Gobierno

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , denunció este miércoles en el Congreso que el kirchnerismo, junto a empresarios “prebendarios” y sectores de los medios de comunicación, impulsaron una “operación golpista” durante la segunda mitad del año pasado que, según sostuvo, retrasó el proceso de “reconstrucción” económica encarado por el Gobierno.

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Durante su primer informe de gestión ante la Cámara de Diputados, en una sesión marcada por la tensión política y la fuerte presencia del oficialismo, Adorni lanzó duras críticas contra la oposición y defendió el plan económico libertario. El funcionario habló con el respaldo explícito del presidente Javier Milei, quien asistió al recinto acompañado por gran parte de su Gabinete.

En el inicio de su exposición, Adorni describió el escenario heredado al asumir la gestión: “Recibimos un país en crisis: cepo y brecha cambiaria del 200%, déficit fiscal altísimo, un Estado sobredimensionado, pobreza infantil del 60%, piquetes, violencia, sistemas de salud y educación devastados, y aislamiento internacional”.

En ese marco, justificó las medidas adoptadas al señalar que, de no haber actuado con rapidez, “la economía y la pobreza hubieran colapsado aún más”. Además, acusó al kirchnerismo de haber intentado desestabilizar durante la campaña electoral mediante una corrida cambiaria y suba de tasas que agravaron la situación económica.

El jefe de Gabinete aseguró que, pese a ese contexto, el Ejecutivo mantuvo el rumbo y destacó algunos indicadores que, a su criterio, evidencian una mejora: “Logramos superávit fiscal por primera vez en más de un siglo, bajamos el gasto público al mínimo en diez años, eliminamos estructuras estatales innecesarias y privilegios”.

Uno de los puntos más controvertidos de su discurso fue la referencia a una supuesta “operación golpista” que, según afirmó, se desarrolló en plena campaña electoral. “Hubo un retraso en nuestro camino de reconstrucción que se explica, en gran parte, por este fenómeno que vivimos con crudeza durante la segunda mitad del año pasado”, sostuvo.

En esa línea, Adorni remarcó que el riesgo país se disparó ante la posibilidad de un triunfo opositor, lo que —según indicó— generó “serias dificultades para la gente de a pie y afectó negativamente el bolsillo de los argentinos”. También acusó a la oposición de “operar financieramente” contra el Gobierno e impulsar leyes en el Congreso con el objetivo de “romper el equilibrio fiscal”.

Pese a las críticas, el funcionario se mostró optimista sobre el rumbo económico. “Ya pasamos la peor parte de la tormenta. Las tasas están bajando, el crédito se está expandiendo, la inflación continuará su camino a la baja y la actividad económica está mejorando”, concluyó.

El discurso se desarrolló en un clima de fuerte polarización, con aplausos de legisladores oficialistas, ministros y militantes que colmaron los palcos, mientras la oposición seguía de cerca una exposición atravesada tanto por la defensa de la gestión como por las acusaciones cruzadas.

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La presencia de Adorni en el Congreso está indicada por el artículo 101 de la Constitución Nacional: "El jefe de Gabinete de Ministros debe concurrir al Congreso al menos una vez por mes, alternativamente a cada una de sus Cámaras, para informar de la marcha del gobierno". Si se hiciera un cálculo en base a su cargo, el cual asumió el 4 de noviembre de 2025, ya debería haber asistido en noviembre y marzo, meses de período ordinario.

La presentación inicial del jefe de Gabinete se extenderá por aproximadamente una hora. Luego cada bloque tendrá un tiempo determinado para hacer preguntas al funcionario en relación al tamaño del bloque. Al final será el turno del peronismo. Se estiman unas cuatro horas de debate y chicanas.

La oposición ya presentó por escrito más de 4.800 preguntas y desde el Poder Ejecutivo contestaron formalmente por escrito 2.100.

Javier Milei junto a Manuel Adorni Javier Milei junto a Manuel Adorni Archivo

Las dudas sobre el patrimonio de Manuel Adorni

En su última declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción, Manuel Adorni informó un patrimonio de $107,9 millones al cierre de 2024, frente a los $61 millones declarados en 2023 al asumir su cargo.

El actual jefe de Gabinete percibe un salario de $7 millones mensuales, tras una recomposición salarial del 100% formalizada a comienzos de 2026 mediante el Decreto 931/2025.

En paralelo, el fiscal federal Gerardo Pollicita, que investiga a Adorni por presunto enriquecimiento ilícito, confirmó que el funcionario viajó a fines de 2024 a Aruba junto a su familia, en aparente contradicción con el mensaje de austeridad promovido por el gobierno de Milei. A esto se sumó su presencia en marzo de 2026 en una visita presidencial a la tumba del rabino de Lubavitch, donde fue fotografiado junto a su esposa Bettina Angeletti.

El caso adquiere mayor sensibilidad política porque la propia gestión libertaria había prohibido en agosto de 2024 el uso de aviones oficiales para viajes particulares, una medida que fue anunciada públicamente por el propio Adorni. La investigación ahora busca determinar si hubo inconsistencias entre su evolución patrimonial, sus gastos y el cumplimiento de las normas de conducta establecidas para los funcionarios.

Apenas fue la punta del iceberg de gastos con dudas sobre su origen, que incluyó un vuelo privado a Punta del Este junto al periodista libertario Marcelo Grandío, la casa en el barrio privado Indio Cua Golf Club y los departamentos en Caballito y Parque Chacabuco.