Investigan gastos en viajes a Brasil e Iguazú de la familia de Manuel Adorni

La Justicia federal avanzó en la investigación sobre la situación patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al analizar los gastos realizados por su familia durante viajes a Brasil e Iguazú , cuando el funcionario se desempeñaba como vocero presidencial.

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Según los datos recopilados en la causa por medios locales, uno de los viajes tuvo lugar el 12 de julio de 2024 a Río de Janeiro, donde se registraron consumos por US$1.474 y más de $1,2 millones . En tanto, en octubre de 2025 , la familia realizó un viaje a Iguazú con gastos en pasajes, compras en free shop y otros consumos que elevaron el total de la operatoria.

Podemos decir ya, que Adorni, le mintió descaradamente a Majul, cuando le dijo que el viaje a Punta del Este era lo único que había hecho en casi dos años? La Justicia encontró un nuevo viaje: 11 días en Río de Janeiro (Entre el 12 y el 23 de julio de 2024), cuando Adorni… pic.twitter.com/Nvum5ARnpZ

La investigación, que se tramita en el juzgado de Ariel Lijo y con intervención del fiscal Gerardo Pollicita, busca determinar si el nivel de vida del entorno familiar es compatible con los ingresos declarados por el funcionario.

En ese contexto, los consumos detectados se suman a otros gastos relevantes, como los US$14.696 correspondientes a un viaje a Aruba entre fines de 2024 y comienzos de 2025, incluyendo alojamiento y pasajes.

Además, la causa incorpora movimientos en dólares y operaciones inmobiliarias, que también están siendo analizadas por la fiscalía.

Embed Apareció OTRO VIAJE de la familia Adorni. La esposa fue a IGUAZÚ (además de RÍO DE JANEIRO y MADRID).

La Justicia confirmó los GASTOS del viaje de la esposa de Adorni. 3000 dólares en pasajes a Río, 6000 a España y gastó otros 1500 dólares en un free shop jjajajaj pic.twitter.com/QmXjoUzkii — Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) April 28, 2026

Propiedades, deudas y movimientos financieros

Entre los puntos bajo estudio figura la compra de un departamento en el barrio de Caballito por US$230.000, financiado en gran parte mediante una hipoteca. También se investiga un pago de US$30.000 vinculado a esa operación y una deuda adicional de US$65.000 por refacciones.

En paralelo, la Justicia analiza la adquisición de una vivienda en un country por US$120.000, en la que parte de los fondos provendrían de otra hipoteca previa.

De acuerdo con la reconstrucción financiera, Adorni realizó pagos parciales de sus obligaciones, aunque parte de la deuda continúa vigente.

Pericia clave para definir la situación

Como siguiente paso, una vez reunida toda la documentación, la Justicia ordenará una pericia contable integral para determinar el flujo de ingresos y egresos del funcionario y su entorno.

El objetivo central es establecer si el incremento patrimonial registrado en los últimos años se corresponde con los ingresos declarados o si existen inconsistencias que ameriten avanzar en la causa.