24 de abril de 2026 - 15:45

Archivaron la causa por el viaje de la esposa de Adorni en el avión presidencial

El juez Rafecas determinó que no hubo delito ni gasto adicional para el Estado en el traslado de Bettina Angeletti en la comitiva oficial.

El juez Rafecas archivó la causa por el viaje de la esposa de Manuel Adorni en un vuelo oficial

El juez Rafecas archivó la causa por el viaje de la esposa de Manuel Adorni en un vuelo oficial

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El juez federal Daniel Rafecas determinó este viernes archivar la causa que investigaba al Jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, por presunta malversación de caudales públicos, luego de la denuncia por el traslado de su esposa en un vuelo oficial a los Estados Unidos.

Leé además

Presidente Javier Milei 

Milei confirmó que acompañará a Adorni en su informe en el Congreso y dijo que buscará la reelección
Solicitan archivar la denuncia contra la esposa de Adorni por el viaje a Nueva York

La fiscalía pidió archivar la causa del viaje de la esposa de Manuel Adorni en el avión presidencial

La decisión, que se sustenta en la ausencia de delito, fue adoptada tras el dictamen favorable al archivo emitido por la fiscal Alejandra Mangano. La denuncia apuntó a presunto uso indebido de recursos públicos, precisamente por el traslado de Bettina Angeletti junto a la comitiva oficial en marzo pasado.

Según determinó el magistrado Rafecas, en línea con el dictamen de la fiscalía, el viaje en el avión presidencial no implicó un gasto adicional para el Estado ni configuró una irregularidad. Entre los argumentos se destacó que había lugares disponibles en la aeronave y que la presencia de la esposa del funcionario no alteró los costos del traslado.

Desde el Gobierno celebraron en las redes

El Jefe de Gabinete Manuel Adorni celebró en redes sociales el archivo de la causa que investigaba el viaje de su esposa a Estados Unidos en el avión presidencial.

“El tiempo es un juez tan sabio, que no sentencia de inmediato, pero al final da la razón a quien la tiene. Será Justicia. Fin”, escribió, en un mensaje que rápidamente generó repercusiones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2047719170389811608?s=20&partner=&hide_thread=false

Javier Milei también se hizo eco de la noticia y replicó la publicación del Jefe de Gabinete, expresando que “esto se empieza a poner lindo”.

El día anterior, la fiscal federal Alejandra Mangano había solicitado al juez Rafecas el archivo de la denuncia por el viaje a Estados Unidos de la esposa de Adorni en el avión presidencial, al no advertir la configuración de delito alguno.

Según surgió de la presentación, a partir de informes de la Secretaría General de la Presidencia y de la Jefatura de Gabinete sobre la aeronave y los gastos del viaje, no se verifican los extremos previstos en el artículo 260 del Código Penal ni en otras figuras del Capítulo VII.

Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti, durante la visita a la tumba del rebe de Lubavitch en Nueva York
Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti, durante la visita a la tumba del rebe de Lubavitch en Nueva York

Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti, durante la visita a la tumba del rebe de Lubavitch en Nueva York

Asimismo, el análisis del número de integrantes de la comitiva oficial en relación con la capacidad del avión Boeing 757-200, con 39 plazas, indica que la invitación a Bettina Julieta Angeleti se encuadra en un uso razonable de las facultades discrecionales de la Presidencia.

El dictamen de la fiscal también había señalado que la decisión carece de entidad para configurar los delitos denunciados, dado que no implicó erogación presupuestaria particular o extraordinaria y que existían más de diez plazas disponibles en cada tramo aéreo entre el 6 y el 11 de marzo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Guillermo Francos y Manuel Adorni. (archivo)

Francos habló del caso Adorni y cuestionó su tono "irónico o soberbio"

La jubilada Beatriz Viegas y su hijo, Pablo Martín Feijoo, involucrados en la venta del departamento de Manuel Adorni en el barrio porteño de Caballito

El hijo de una de las jubiladas dijo que Adorni le debe otros 65.000 dólares "por afuera"

Dirigentes del arco político participaron de la misa en Luján por el Papa Francisco 

La misa del Papa Francisco contó con la presencia de Adorni y Kicillof, pero con la ausencia de Villarruel

 Manuel Adorni

Con Milei en Israel, Adorni reaparece hoy en la misa homenaje al papa Francisco