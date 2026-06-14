Milei sigue respaldando a Bullrich pese a sus diferencias con el Gobierno: cuáles son las razones

Mientras Patricia Bullrich acumula gestos de “autonomía” y cuestionamientos públicos hacia figuras clave del oficialismo, en Casa Rosada sostienen que la dirigente sigue siendo una pieza central dentro del esquema de poder de Javier Milei . Por eso, pese a las tensiones, el vínculo se mantiene sin quiebres.

Karina Milei reunió a la cúpula oficialista y saludó a Bullrich por su cumpleaños

“Patricia tira de la cuerda, pero no rompe” , explicó una importante fuente ante la Agencia Noticias Argentinas.

La última polémica surgió después de que Bullrich calificó como una “omisión moral” las explicaciones de Manuel Adorni sobre su patrimonio. La senadora ya había tomado distancia semanas antes al pedir que adelantara su declaración jurada y al respaldar el pliego de María Verónica Michelli.

“Patricia tiene la lógica de la vieja política. Ella tira y tensa, pero solo para mostrar que tiene capacidad de daño. Tiene otra lógica política a la nuestra. Nunca rompe el límite de no retorno” , precisaron desde el corazón de la mesa política.

La polémica declaración formó parte del temario de la reunión que tuvo lugar el jueves en las oficinas del Ministerio del Interior, donde se le cantó el cumpleaños a la senadora. El ministro coordinador intercambió “en tono amable”, según precisaron al menos dos asistentes, sobre el contrapunto que marcó Bullrich.

En el oficialismo saben que no puede correrla de la administración por su volumen político y esconden el malestar que supone los actos autónomos. “Antes los corríamos, pero acá no la podes fletar porque está adentro. La tenés en el Congreso con un monopolio de senadores”, admitió una voz del Poder Ejecutivo.

Tras su paso por el Ministerio de Seguridad, Bullrich se impuso como senadora de La Libertad Avanza en octubre de 2025 y consolidó alianzas en la Cámara Alta. “Tiene dos o tres aliados claves que los va cambiando”, le facturó otro integrante del reducido círculo designado por el presidente Javier Milei.

Desde las primeras diferenciaciones, las gestualidades del oficialismo se multiplicaron. No solo la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, la citó a una reunión en su oficina e hizo público el retrato sino que el mandatario la felicitó en las redes con motivos de su natalicio.

Además, pasó a saludarla por un festejo que se realizó este fin semana. El propio Adorni, uno de los más apuntados por la ex ministra, le compró una torta para el agasajo. Horas después de la reunión apareció el retrato publicado por la menor de los Milei.

En varias tribus libertarias aseguran que Bullrich busca posicionarse como “una mileista sensata”, lo que la habilita a marcar su postura aunque implique contradecir al propio mandatario.

“Algún costo se hizo. No podemos prescindir de Patricia Bullrich”, confesó una inobjetable fuente para resumir las señales de respaldo que se acumulan.