11 de junio de 2026 - 13:25

Patricia Bullrich liquidó a Manuel Adorni: "Más que un error, es una omisión ética"

La jefa del bloque oficialista en el Senado cuestionó la nueva declaración jurada del jefe de Gabinete y las explicaciones brindadas en televisión por los USD 500.000 "en negro".

La senadora Patricia Bullrich cuestionó a Manuel Adorni por la nueva declaración jurada

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

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“Más que un error, es una omisión ética”, afirmó Bullrich en una declaración brindada al mediodía a Clarín e Infobae.

Además remarcó que “nuestro Gobierno tiene la moral como política de Estado” y advirtió que ahora será la Justicia la encargada de determinar eventuales responsabilidades.

Las declaraciones se conocieron minutos antes de una nueva reunión de la mesa política de la Casa Rosada y volvieron a exponer diferencias dentro de La Libertad Avanza respecto de cómo afrontar el escándalo que involucra a Adorni.

De todos modos, Bullrich, en redes sociales, mostró otra cara. A través de X, le agradeció al presidente Javier Milei por el saludo con IA por su cumpleaños.

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Adorni y su nueva declaración patrimonial

La controversia se desató luego de que trascendiera la última declaración jurada patrimonial presentada por Adorni, donde informó la incorporación "en negro" de unos USD 513.000 a su patrimonio familiar.

Manuel Adorni en una foto de archivo
Antes de entrar al Estado en 2023: Manuel Adorni en una foto de archivo

Antes de entrar al Estado en 2023: Manuel Adorni en una foto de archivo

Según explicó este miércoles el propio funcionario a LN+, esos fondos provienen de operaciones de compra y venta de bitcoins realizadas entre 2013 y 2018, cuando la criptomoneda cotizaba a valores muy inferiores a los actuales.

En su defensa, Adorni aseguró que esos activos surgieron de ahorros personales y lanzó una frase que generó fuerte repercusión política: “Ahorramos en negro como todos los argentinos”.

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La explicación no logró disipar las dudas sobre el origen y la registración de esos fondos, especialmente porque el caso se encuentra bajo análisis judicial en una causa que investiga un presunto enriquecimiento ilícito.

Bullrich ya había reclamado días atrás la presentación inmediata de documentación que permitiera aclarar la situación patrimonial de Adorni. Sin embargo, ahora elevó el tono de sus críticas y deslizó que el caso podría derivar en acusaciones más graves.

La ministra mencionó la posibilidad de una eventual “omisión maliciosa”, una figura contemplada en la legislación vinculada a declaraciones patrimoniales de funcionarios públicos y que, en caso de comprobarse, puede implicar severas sanciones e incluso la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

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