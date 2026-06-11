Patricia Bullrich liquidó a Manuel Adorni: "Más que un error, es una omisión ética"

La senadora nacional y jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, profundizó este jueves la interna dentro del oficialismo al cuestionar públicamente al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por las explicaciones brindadas sobre el crecimiento de su patrimonio y la falta de declaración de más de USD 500.000 obtenidos a través de operaciones con bitcoins.

Bullrich se proyectó hacia 2027 con tres posibles destinos electorales: presidenta, vice o jefa de Gobierno

Qué dice la última declaración jurada de Petri: propiedades en Mendoza, ahorros, un fiat 600 y una deuda con su hermana

“Más que un error, es una omisión ética”, afirmó Bullrich en una declaración brindada al mediodía a Clarín e Infobae.

Además remarcó que “nuestro Gobierno tiene la moral como política de Estado” y advirtió que ahora será la Justicia la encargada de determinar eventuales responsabilidades.

Las declaraciones se conocieron minutos antes de una nueva reunión de la mesa política de la Casa Rosada y volvieron a exponer diferencias dentro de La Libertad Avanza respecto de cómo afrontar el escándalo que involucra a Adorni.

De todos modos, Bullrich, en redes sociales, mostró otra cara. A través de X, le agradeció al presidente Javier Milei por el saludo con IA por su cumpleaños.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/2065058453635108970?s=20&partner=&hide_thread=false ¡Muchas gracias, Presidente! De aquel abrazo a estar cambiando la Argentina para siempre.



Vamos, vamos, vamos!!!! https://t.co/HozOA7fO5c — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 11, 2026

Adorni y su nueva declaración patrimonial

La controversia se desató luego de que trascendiera la última declaración jurada patrimonial presentada por Adorni, donde informó la incorporación "en negro" de unos USD 513.000 a su patrimonio familiar.

Manuel Adorni en una foto de archivo Antes de entrar al Estado en 2023: Manuel Adorni en una foto de archivo Redes

Según explicó este miércoles el propio funcionario a LN+, esos fondos provienen de operaciones de compra y venta de bitcoins realizadas entre 2013 y 2018, cuando la criptomoneda cotizaba a valores muy inferiores a los actuales.

En su defensa, Adorni aseguró que esos activos surgieron de ahorros personales y lanzó una frase que generó fuerte repercusión política: “Ahorramos en negro como todos los argentinos”.

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Por las declaraciones de Manuel Adorni sobre sus inversiones en criptomonedas pic.twitter.com/Kv4O3DNkWB — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) June 11, 2026

La explicación no logró disipar las dudas sobre el origen y la registración de esos fondos, especialmente porque el caso se encuentra bajo análisis judicial en una causa que investiga un presunto enriquecimiento ilícito.

Bullrich ya había reclamado días atrás la presentación inmediata de documentación que permitiera aclarar la situación patrimonial de Adorni. Sin embargo, ahora elevó el tono de sus críticas y deslizó que el caso podría derivar en acusaciones más graves.

La ministra mencionó la posibilidad de una eventual “omisión maliciosa”, una figura contemplada en la legislación vinculada a declaraciones patrimoniales de funcionarios públicos y que, en caso de comprobarse, puede implicar severas sanciones e incluso la inhabilitación para ejercer cargos públicos.