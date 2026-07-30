"Me tengo una fe bárbara": Patricia Bullrich abrió la puerta a competir por la Ciudad de Buenos Aires

Patricia Bullrich dejó abierta la posibilidad de competir por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en las elecciones de 2027 y aseguró que está dispuesta a asumir el rol que le asigne su espacio político. La dirigente de La Libertad Avanza (LLA) también insistió en la necesidad de construir una coalición electoral junto al PRO , la UCR y otras fuerzas provinciales.

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Durante una entrevista televisiva, Bullrich sostuvo que su prioridad es consolidar un proyecto político amplio de cara a los próximos comicios. "Donde me necesiten, voy a estar" , aseguró.

La exministra de Seguridad afirmó que una eventual postulación en la Ciudad de Buenos Aires es una posibilidad concreta y destacó su experiencia en la gestión pública. "Puedo ser candidata en la Ciudad y me tengo una fe bárbara" , adelantó.

No obstante, aclaró que la definición dependerá de la estrategia política del oficialismo y evitó presentar la decisión como un objetivo personal. "Hay directores técnicos, como el presidente".

Durante la entrevista, Patricia Bullrich volvió a plantear la necesidad de alcanzar un acuerdo político amplio para las próximas elecciones: " Tiene que haber un acuerdo político . Yo trabajé y propuse ese acuerdo, como pasó en las elecciones de medio término del año pasado. Hay que repetir eso".

La senadora consideró que una coalición entre LLA, el PRO, la UCR y otros espacios provinciales permitiría fortalecer el proyecto político que impulsa el Gobierno nacional.

Las críticas a la gestión de la Ciudad de Buenos Aires

Bullrich sostuvo que la administración porteña necesita reformas más profundas y cuestionó el funcionamiento de la estructura estatal: "La Ciudad hay que manejarla y hay que cambiarla más profundamente. Tiene una estructura más grande que la que tiene que tener y tiene problemas de burocracia muy grandes".

Al mismo tiempo, afirmó que el PRO podría continuar gobernando la Ciudad, aunque consideró necesario que esté acompañado por funcionarios que compartan las ideas de la libertad.

Karina Milei, el oficialismo y Victoria Villarruel

La dirigente aseguró que mantiene una buena relación con Karina Milei y recordó que, tras competir electoralmente con Javier Milei, ambos espacios terminaron conformando una alianza.

También sostuvo que existen diferencias dentro del electorado oficialista que deben preservarse. "Los insultos no le gustan a mi electorado, pero saben que vienen con el presidente. Nadie es ingenuo", explicó.

En otro tramo de la entrevista, Bullrich cuestionó el posicionamiento político de la vicepresidenta Victoria Villarruel. Al respecto relató: "Villarruel está muy lejos de las ideas que lleva adelante el Gobierno". Además, consideró que la titular del Senado representa una visión distinta de la que impulsa el oficialismo.

"La ubicaría más en un peronismo tradicional que en lo que nosotros representamos", contó. Incluso sostuvo que la vicepresidenta estaría desarrollando un proyecto político propio. "Ella ya ha decidido ser parte de un proyecto distinto. Está armando uno".

Qué dijo sobre Cristina Kirchner y la Causa Vialidad

Bullrich también opinó sobre la decisión de Cristina Fernández de Kirchner de recurrir a instancias internacionales para cuestionar la condena dictada en la Causa Vialidad. La dirigente sostuvo que esa posibilidad era esperable y defendió la actuación de la Justicia argentina.

"Todos esperábamos que intentase ir a una instancia supranacional para superar lo que es nuestro sistema jurídico, que en todas las instancias la condenó", dijo. Asimismo, expresó que ningún tribunal internacional podría desconocer las resoluciones adoptadas por los tribunales argentinos y consideró que la exmandataria busca recuperar protagonismo político.