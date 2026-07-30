El Gobierno publicó un DNU que habilita expulsiones por incitación al odio contra argentinos.

El presidente Javier Milei firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que modifica la Ley de Migraciones e incorpora nuevas causales para impedir el ingreso al país o disponer la expulsión de extranjeros que difundan mensajes de odio, discriminación o violencia contra argentinos por su nacionalidad.

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La medida fue oficializada mediante el Decreto 681/2026 , publicado este jueves en el Boletín Oficial , y fue presentada por el Gobierno como una respuesta a las recientes manifestaciones de hostilidad dirigidas contra la Argentina y sus ciudadanos.

La norma incorpora un nuevo inciso al artículo 29 de la Ley 25.871 , que regula las causales para rechazar el ingreso de ciudadanos extranjeros al territorio nacional.

A partir de esta modificación, las autoridades podrán impedir el ingreso de personas que hayan emitido mensajes de odio , promovido actos de discriminación o incitado a la violencia contra Argentina , sus ciudadanos o sus símbolos nacionales.

Además, el decreto incluye entre las nuevas causales la participación o incitación a realizar actos de ultraje contra los símbolos patrios nacionales .

El presidente Javier Milei en Brasil junto a Flavio Bolsonaro EFE

El Gobierno justificó la medida por recientes manifestaciones de hostilidad

En el comunicado difundido por la Oficina del Presidente, el Ejecutivo explicó que la decisión responde al incremento de expresiones consideradas hostiles hacia el país y sus habitantes.

"Frente a las recientes manifestaciones de hostilidad contra la República Argentina y los argentinos, el Gobierno Nacional reafirma que la defensa de la Nación, de sus ciudadanos y de sus símbolos no es negociable. Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país", detalló.

Asimismo, en los fundamentos del decreto se sostiene que aumentaron "considerablemente los mensajes de odio y actos de hostilidad y menosprecio dirigidos específicamente contra el pueblo argentino, su cultura y su identidad nacional".

El Gobierno publicó un DNU que habilita expulsiones por incitación al odio contra argentinos. X / @OPRArgentina

En qué casos podrá cancelarse la residencia de un extranjero

El DNU también modifica el artículo 62 de la Ley de Migraciones, incorporando estas conductas como causales para cancelar la residencia de extranjeros que ya se encuentren en el país.

De esta manera, podrán perder la residencia quienes difundan mensajes de odio, promuevan la violencia contra ciudadanos argentinos por razones de nacionalidad o participen en actos dirigidos contra los símbolos patrios.

En esos supuestos, la autoridad competente podrá intimar al extranjero a abandonar el territorio nacional dentro de un plazo determinado o disponer directamente su expulsión.

Milei modificó la Ley de Migraciones para sancionar mensajes de odio contra argentinos.

Las críticas políticas quedan excluidas de la nueva normativa

El texto del decreto aclara expresamente que las nuevas disposiciones no alcanzan a las manifestaciones de disenso ideológico, ni a las críticas de carácter político, académico o ciudadano que formen parte del ejercicio legítimo de los derechos constitucionales.

Asimismo, el nuevo texto del artículo 63 establece que, antes de resolver una cancelación de residencia o una expulsión, las autoridades deberán considerar las circunstancias fácticas y personales de cada caso.