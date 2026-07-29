Máximo Kirchner busca que Cristina sea candidata y afirmó que eso "pone nerviosas" a muchas personas

Máximo Kirchner sueña con una candidatura presidencial de Cristina Kirchner el próximo año y aseguró que el Partido Justicialista quiere que la exmandataria compita en las elecciones contra Javier Milei. Además, sostuvo que la posibilidad de su regreso a las urnas “pone nerviosas” a muchas personas .

Las declaraciones llegaron después de que Cristina informara que recurrió al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por la condena que recibió en la causa Vialidad . En ese contexto, el diputado volvió a cuestionar la situación judicial de su madre y habló de una "proscripción" .

El legislador nacional sostuvo que si bien “cualquiera que quiera ser candidato puede serlo; Cristina no” y aseguró: “Nosotros queremos que sea Cristina y ella está demostrando, incluso en esta carta que publicó y en todos los lugares, su vocación de querer participar en la vida política argentina”.

En declaraciones radiales, sumó: “Entendemos que es la persona más capacitada para hacerlo y que dio muestras sobradas de tener el coraje para dar esa pelea y representar los intereses de los argentinos”.

Asimismo, marcó que “esa proscripción que sufre Cristina y una porción de la sociedad que la quiere votar marcan el destino del país” y señaló que “la vocación de cambiar el destino de los argentinos” está de parte de Cristina.

“Primero el país, luego el indulto”, afirmó Máximo Kirchner

Al ser consultado sobre la posibilidad de que su madre sea parte de las listas del PJ en 2027, aseveró que el objetivo del espacio político es “que el país salga adelante”, no conseguir un eventual indulto.

Y remarcó: “Nuestro fin es que los argentinos puedan desarrollar sus vidas de manera mucho más normal y organizada de lo que vemos hoy, con un país en donde realmente se está rompiendo el orden social, en donde los equilibrios marcan cada vez más distancia entre unos y otros en la desigualdad económica”.

Y agregó que “si hay algo que corta transversalmente el tema es que la realidad económica era muy diferente cuando gobernó ella de cuando no”.

Indirecta al kicillofismo: "No queremos joder a nadie"

En este camino, desde la localidad bonaerense de Carmen de Areco, Máximo, en el marco de la celebración por el Día de la Independencia, ya había manifestado expresamente la candidatura de Cristina al afirmar que “cuando nosotros proponemos que sea nuestra candidata, no queremos joder la vida y el destino a nadie. No es que estamos haciendo alguna maldad”.

Por eso, “vamos a pelear contra lo que tengamos que pelear”, advirtió, porque “hace mucho tiempo que muchos compañeros y compañeras venimos trabajando juntos por una Argentina diferente. Nos conocemos, sabemos quiénes somos, sabemos nuestras fortalezas, nuestras debilidades”.

Y cerró: “Sabemos cuándo ayudarnos entre nosotros para dar las peleas que hay que dar. La organización, la participación de la sociedad en su destino debiera ser algo común”.