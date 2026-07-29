Vialidad Provincial evaluó un proyecto oficialista para construir una nueva ruta hacia Potrerillos

La construcción de una nueva ruta turística por la margen oeste del dique Potrerillos volvió a instalarse en la agenda legislativa. El proyecto, impulsado por el diputado provincial Alberto López (UCR) , fue presentado ante el titular de Vialidad Provincial, Osvaldo Romagnoli , en una visita de la comisión de Obras Públicas, Urbanismo y Vivienda que preside el legislador.

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El encuentro tuvo como objetivo analizar distintas obras en ejecución y proyectadas en Mendoza, aunque uno de los temas centrales fue la posibilidad de desarrollar una nueva traza que mejore el acceso turístico a Potrerillos.

El proyecto presentado por López propone la construcción de la Ruta Provincial Turística por la margen oeste del dique Potrerillos , con el objetivo de generar un nuevo acceso hacia uno de los principales destinos turísticos de la provincia y ofrecer alternativas desde la Ciudad a la Ruta 7 y la Ruta Provincial 82.

Ante la consulta de los legisladores, desde la Dirección Provincial de Vialidad señalaron que la obra es viable desde el punto de vista técnico , aunque advirtieron que el primer paso será elaborar un proyecto ejecutivo.

Para ello deberán realizarse estudios de suelo, mediciones de pendientes y análisis de la traza que permitan determinar la factibilidad definitiva de la obra y sus características constructivas.

Los técnicos también recordaron que existe otra alternativa vial proyectada desde el departamento de Godoy Cruz hacia la zona de montaña, por lo que cualquier definición deberá contemplar los distintos estudios disponibles.

Qué respondió el titular de Vialidad Provincial

Durante el encuentro, Romagnoli explicó que la DPV está en condiciones de ejecutar proyectos de infraestructura siempre que cuenten con la planificación correspondiente.

"Es factible, aunque no hay proyecto ejecutivo. Nosotros somos hacedores, todo lo que nos propongan nos motiva", respondió el funcionario al ser consultado por la iniciativa.

Además, explicó que las obras que ejecuta el organismo se financian con distintas fuentes, entre ellas Rentas Generales, el Fondo del Resarcimiento, créditos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y recursos provenientes de la coparticipación federal destinados principalmente a la compra de insumos.

Reunión de la Comisión de Obras Públicas, Urbanismo y Vivienda de Diputados con el titular de Vialidad Provincial, Osvaldo Romagnoli. Prensa Diputados

Otras obras analizadas en la reunión

La reunión también sirvió para repasar otros proyectos de infraestructura vial que impulsa la Provincia.

Entre ellos se destacó el avance del circuito valletano del sur, una iniciativa que busca conectar siete valles de Malargüe mediante nuevos caminos con fuerte potencial turístico y productivo.

Según explicó Romagnoli, parte de esa obra ya se encuentra en ejecución e incluye intervenciones sobre la Ruta Provincial 222 y el futuro corredor vinculado con la Ruta 226.

Asimismo, las autoridades de Vialidad informaron sobre los trabajos que se realizan en la Ruta Provincial 94, en el Manzano Histórico, donde se busca mejorar la transitabilidad de un corredor turístico que además podría transformarse en un futuro paso internacional.

Durante la reunión también se abordaron temas vinculados con el mantenimiento de la red vial provincial, la señalización, los caminos productivos y distintas obras de conectividad previstas para mejorar la vinculación entre los oasis productivos de Mendoza.