Después del streaming de presos, Mercedes Rus reveló cuántos celulares secuestran en las cárceles mendocinas

La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus , confirmó que los cinco presos que aparecieron en una transmisión por streaming desde una cárcel mendocina fueron identificados y sancionados luego de una investigación interna que comenzó tras la viralización del video.

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La funcionaria explicó que el episodio fue detectado a partir de una alerta de inteligencia y que, tras una requisa, se secuestraron teléfonos celulares que estaban en poder de personas privadas de la libertad.

El caso generó una nueva discusión sobre la presencia de dispositivos electrónicos dentro de los establecimientos penitenciarios y llevó al Gobierno provincial a remarcar los controles que se vienen realizando para impedir el ingreso y uso de celulares en los penales.

Durante la presentación del proyecto de Ley Antiaguantaderos , Rus se refirió al episodio y explicó que los internos involucrados quedaron alcanzados por sanciones administrativas.

“En este caso, que surgió por una alerta de inteligencia y que después se hizo una requisa, se secuestraron celulares, están sumariados y además van a ser pasados a una zona de menos beneficios y más restricciones”, indicó.

Según explicó la funcionaria, las sanciones forman parte del régimen interno del Servicio Penitenciario y pueden afectar los beneficios a los que acceden los internos, como actividades recreativas u otras autorizaciones dentro del sistema.

La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, junto al subsecretario de Justicia, Juan Carlos Jaliff, presentaron el proyecto de Ley de Ciberseguridad en el Senado Prensa Senado

El dato de los 782 celulares evitados en los ingresos

En paralelo al caso puntual del streaming, Rus brindó detalles sobre la cantidad de teléfonos celulares que fueron secuestrados o impedidos de ingresar a los establecimientos penitenciarios durante la actual gestión.

La ministra aseguró que desde que asumió el Gobierno provincial, en diciembre de 2023, uno de los principales objetivos fue modificar la situación que existía con la circulación de celulares dentro de las cárceles.

“Nosotros en diciembre del 2023 cuando llegamos a la gestión dijimos no más celulares. Hoy es novedad algo que hasta esa fecha era la normalidad”, señaló Rus.

Según los registros mencionados por la funcionaria, antes de la implementación de los nuevos controles habían pasado por el sistema penitenciario unos 16.800 celulares autorizados legalmente. A esa cifra, agregó, debían sumarse aquellos dispositivos que ingresaban o permanecían dentro de los penales sin autorización.

Rus explicó que la Provincia avanzó con requisas dentro de los complejos penitenciarios y con controles en los accesos para reducir la cantidad de teléfonos disponibles para los internos. En ese sentido, afirmó que ya se logró secuestrar aproximadamente el 70% de ese número inicial.

Además, dio a conocer un dato vinculado a los controles de ingreso. Según indicó, durante la última quincena de junio se evitó que ingresaran 782 celulares a los establecimientos penitenciarios mendocinos.

“Tenemos un promedio de secuestros de 16 celulares por día en el marco de eso, pero eso no cuenta lo que evitamos que ingrese”, explicó la ministra.

Más controles tecnológicos en los penales

Rus sostuvo que el Gobierno provincial acompañó las medidas de control con inversiones destinadas a mejorar la seguridad dentro del Servicio Penitenciario.

Entre las herramientas incorporadas mencionó la instalación de 300 cámaras en las zonas de ingreso a los establecimientos y la renovación del sistema de comunicación interna mediante tecnología Tetra, utilizada también por la Policía de Mendoza.

Según detalló, el nuevo sistema permite tener mayor seguimiento sobre los dispositivos utilizados por el personal penitenciario. “Nosotros hoy controlamos con qué teléfono ingresa el penitenciario y con cuál sale y a partir de ahí hemos detectado numerosos casos de irregularidades”, afirmó.

La ministra señaló que los controles no apuntan solamente a detectar celulares una vez que ingresaron a los penales, sino también a impedir que lleguen a manos de los internos.

“Con este sistema de control único evitamos que ingresen un montón de objetos prohibidos”, indicó.

Además, explicó que la Provincia trabaja en nuevas incorporaciones tecnológicas, entre ellas sistemas de inhibición de señales y escáneres corporales para detectar elementos que intenten ser ingresados de manera irregular.

Sistemas de inhibición y controles en zonas de máxima seguridad

Otro de los puntos mencionados por Rus fue el uso de sistemas de bloqueo selectivo de señales dentro del sistema penitenciario.

La ministra explicó que Mendoza cuenta con un dispositivo portátil de inhibición que es utilizado durante requisas y procedimientos coordinados con la Justicia. Según indicó, esta herramienta permite bloquear comunicaciones mientras se realizan operativos para evitar filtraciones.

También señaló que el sistema cuenta con tecnología antidrones, con el objetivo de impedir una modalidad que ya se registró en otros servicios penitenciarios del país, donde se utilizaron drones para ingresar celulares u otros elementos prohibidos.

El complejo penitenciario de Almafuerte

Rus informó además que la Provincia avanza con un sistema de inhibición específico para una zona restringida del complejo Almafuerte, donde son alojados internos considerados de mayor peligrosidad.

La funcionaria explicó que esa medida forma parte de un proceso de clasificación de personas privadas de libertad y de separación de aquellos internos considerados de alto perfil.

Sumarios y sanciones para internos y visitantes

Además de las medidas vinculadas al secuestro de celulares, Rus detalló que el Gobierno provincial lleva adelante sumarios administrativos contra personas privadas de libertad por distintas irregularidades.

“Tenemos cerca de 60 expedientes de sumarios administrativos en personas privadas de libertad y eso influye después en los beneficios a los que ellos pueden acceder”, señaló.

La ministra explicó que, ante este tipo de situaciones, se aplican sanciones como la suspensión de actividades recreativas o restricciones dentro del régimen penitenciario. También indicó que se aplican medidas sobre aquellas personas externas que intentan ingresar elementos prohibidos durante las visitas.

“Aplicamos la sanción de que esa persona no vuelve a visitar”, afirmó Rus, al explicar parte del esquema de consecuencias previsto para quienes intentan vulnerar los controles.

Durante la presentación del proyecto de Ley Antiaguantaderos, la ministra volvió a remarcar la política de intervención sobre el sistema penitenciario y aseguró que la gestión continuará avanzando con controles y nuevas herramientas tecnológicas para reforzar la seguridad dentro de las cárceles mendocinas.