Presos de Mendoza salieron por streaming desde la cárcel y el video se viralizó: requisas, secuestros e investigación

Un grupo de presos mendocinos conversó con un streamer durante el fin de semana y, luego de que la acción se viralizara, el Servicio Penitenciario inició una investigación para tratar de determinar cómo ingresó el teléfono utilizado por l os internos que fueron identificados.

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El fin de semana, el streamer de la provincia de Buenos Aires, Valentín Melo, quien tiene más de 600.000 seguidores en diversas redes sociales, subió un breve video donde se puede ver la comunicación con los detenidos mendocinos.

“¿De dónde sos, papá?”, le preguntan los presos y el chico contesta que de Berazategui y les pregunta si son de España. “ Somos de Argentina, estamos en el penal de San Felipe. En Mendoza” , dicen los internos y el chico vuelve a preguntar si son de Noruega.

La “entrevista” se logró a través de la app OmeTV, una plataforma para contactarte por videollamada de forma aleatoria con personas de distintas partes del mundo, y el video fue subido a Instagram.

En fin, una charla que no tiene ningún sentido… salvo para el Servicio Penitenciario que, ayer por la tarde, detectó que los jóvenes están alojados en el módulo 8B de la cárcel de San Felipe.

Secuestran celulares

Ayer por la tarde, personal del área de Inteligencia inició una investigación administrativa, disciplinaria y judicial para determinar las circunstancias del hecho y a los responsables.

Primero se logró identificar a los internos que aparecen en el material audiovisual y luego se realizó una requisa en el pabellón donde están alojados.

Durante el procedimiento se secuestraron cinco teléfonos celulares y se iniciaron actuaciones disciplinarias, administrativas y judiciales contra los involucrados, explicaron desde el Ministerio de Seguridad y Justicia.

Ahora los investigadores quieren saber el cómo ingresaron esos aparatos al penal y saber si hay personal penitenciario o civil involucrado en el hecho.

Los teléfonos están prohibidos en la cárcel

Luego de que el caso se mediatizara, desde el Ministerio de Seguridad y Justicia informaron que “la tenencia de teléfonos celulares está prohibida en todos los establecimientos penitenciarios de Mendoza”.

Luego detallaron cómo fue el proceso para sacar los teléfonos de circulación: en diciembre de 2023 se eliminó definitivamente la posibilidad de ingreso de los dispositivos, iniciando una transformación integral del sistema de control dentro de las cárceles provinciales.

Tras superar las instancias judiciales que permitieron avanzar con esa decisión, en abril de 2025 comenzó la implementación del Sistema Único de Control Penitenciario, que modernizó las comunicaciones internas mediante tecnología TETRA y fortaleció los mecanismos de trazabilidad y control del personal y de los procedimientos.

Como parte de esa política, se intensificaron las requisas, a través del grupo especial Forma. Además, se incorporaron más de 300 cámaras de videovigilancia dentro de los establecimientos penitenciarios, una herramienta destinada tanto a reforzar el control interno como a brindar mayor protección al personal penitenciario frente a situaciones de extorsión, presiones o conductas irregularidades.

Planes a futuro

Paralelamente, el Ministerio de Seguridad y Justicia avanzará en la implementación de un sistema de inhibición selectiva de comunicaciones, que permitirá identificar líneas telefónicas activas, realizar auditorías permanentes y gestionar, junto al ENACOM y las empresas prestadoras de telefonía móvil, el bloqueo y la baja de los números detectados.

Esta tecnología facilitará además el desarrollo de procedimientos judiciales intramuros sin afectar las comunicaciones del entorno de los establecimientos.

La segunda etapa de este proceso contempla la incorporación de equipos body scan para fortalecer los controles de ingreso de personas y agilizar el acceso de familiares, junto con sistemas de inhibición fija destinados a los sectores donde se alojan internos de muy alto perfil.