28 de julio de 2026 - 11:35

Conflictos entre vecinos: balearon a un hombre en Las Heras y quedó internado en terapia intensiva

La tentativa de homicidio se registró anoche en Villa San Joaquín y el herido está grave, con pronóstico reservado.

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El herido quedó internado en el Central. Archivo Los Andes. 

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un hombre se encuentra internado en el hospital Central luego de ser baleado anoche en Las Heras durante un conflicto entre vecinos.

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El hecho se registró anoche en la Villa San Joaquín y la víctima, identificada como B. E. V. G., de 30 años, cuenta con antecedentes por distintos delitos, según informaron desde el Ministerio de Seguridad y Justicia.

Cerca de las 21:30, el hecho fue denunciado y el personal policial que llegó hasta el lugar, tras las primeras averiguaciones, determinó que el trasfondo del asunto sería un conflicto previo entre la víctima y el agresor.

Cuando la Policía llegó al lugar, se le informó que los familiares del hombre baleado lo habían trasladado en un auto al hospital Carrillo de Las Heras, pero dada la gravedad del caso, los médicos decidieron su traslado al hospital Central de Ciudad.

Allí, tras una evaluación, fue asistido y quedó internado en terapia intensiva, “con pronóstico reservado”, informaron oficialmente. En el lugar del hecho, personal de la Policía Científica y de la Unidad Investigativa realizó pericias y el levantamiento de evidencias para avanzar en la investigación.

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