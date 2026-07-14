Una adolescente de 16 años fue baleada dentro del bazar de su familia en Santa Fe

Una adolescente de 16 años resultó herida de bala tras un violento ataque ocurrido el viernes por la noche en un bazar del microcentro de la ciudad de Santa Fe . El agresor ingresó armado al comercio, efectuó un disparo contra la joven y escapó sin llevarse dinero ni mercadería.

El episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad del local y es investigado por la Justicia, que analiza como principal hipótesis un presunto conflicto entre comerciantes.

El hecho se produjo minutos antes de las 20 en el bazar "Buena Suerte" , ubicado sobre San Jerónimo al 2194 . Según la reconstrucción inicial, la joven se encontraba contando dinero en la caja registradora cuando un hombre llegó en motocicleta, descendió con el casco colocado e ingresó al comercio portando un arma de fuego.

De acuerdo con la investigación, el revólver falló en un primer intento y, segundos después, el atacante logró efectuar el disparo antes de escapar del lugar sin intentar cometer un robo. La bala rozó a la adolescente, identificada por sus iniciales E. A. B. , provocándole una lesión que no revistió gravedad.

La principal hipótesis de la investigación

Los investigadores sostienen que el hecho no tendría como móvil un robo, ya que el agresor abandonó el comercio sin sustraer dinero ni objetos de valor. En ese contexto, la principal línea investigativa apunta a una presunta represalia vinculada con un conflicto entre comerciantes de la comunidad china.

Según la información publicada por medios locales, la reciente apertura de una nueva sucursal comercial de la familia de la víctima sería uno de los elementos que analizan los investigadores para intentar establecer el motivo del ataque.

Buscan identificar al agresor

Para avanzar en la causa, la Justicia analiza las imágenes captadas por cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona. Además, la motocicleta que habría sido utilizada por el atacante fue encontrada horas después en el barrio San Lorenzo, en el sudoeste de la ciudad de Santa Fe.

De acuerdo con una versión publicada por el medio local LT10, antes de la inauguración del nuevo comercio la familia habría recibido una advertencia que decía: "No abran o la van a pasar mal". Ese dato también forma parte de las líneas de investigación que buscan esclarecer el episodio.