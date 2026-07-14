14 de julio de 2026 - 18:33

Horror en Misiones: hallaron muerto a un niño de 8 años y su madre quedó detenida

La mujer fue encontrada en la misma habitación que el menor con heridas autoinfligidas y permaneció internada bajo custodia policial.

La Policía de Misiones encontró al menor sin vida en la vivienda. Su madre fue hallada con lesiones.

La Policía de Misiones encontró al menor sin vida en la vivienda. Su madre fue hallada con lesiones.

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Este lunes, un niño de 8 años fue encontrado sin vida en una vivienda de la localidad misionera de Puerto Santa Ana. Su madre fue hallada con lesiones, por lo que las autoridades sospechan que habría asesinado al menor y luego intentó suicidarse.

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Fuentes policiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que el operativo comenzó cerca de las 10 de la llamada tras un llamado recibido en el 911 que alertaba sobre una situación de extrema violencia en un domicilio del barrio Nueva Ciudad del Este. Al llegar las autoridades al lugar, constataron el deceso de Ilan Mareco Vázquez.

En la misma habitación encontraron a su madre, una joven de 30 años, con heridas autoinflingidas, por lo que recibió atención por parte de Salud Pública y fue derivada al Hospital de Santa Ana. Luego la derivaron al Hospital Ramón Madariaga de Posadas, nosocomio donde estuvo internada bajo custodia policial por disposición judicial.

La madre del menor recibió el alta médica y quedó detenida a disposición de la Justicia

La madre del menor recibió el alta médica y quedó detenida a disposición de la Justicia

El avance de la investigación

Este martes, la mujer recibió el alta médica y quedó detenida a disposición de la Justicia, en el marco de la investigación que busca determinar las causas del hecho.

La Justicia preservó la escena para el trabajo de la División Policía Científica, el médico policial y los peritos que intervienen en la causa, al tiempo que se toman testimonios que sirvan de importancia para la reconstrucción del caso.

Los investigadores incorporaron al expediente distintos antecedentes policiales vinculados al entorno familiar del menor, mientras que se aguardan los resultados de la autopsia y demás pericias para esclarecer lo ocurrido.

El caso fue caratulado como homicidio seguido de suicidio y se espera a que la madre preste declaración.

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