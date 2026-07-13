Un motociclista que hacía un "willy" atropelló y mató a un soldado del Ejército en Misiones

Un soldado del Ejército Argentino murió durante la madrugada del domingo luego de ser atropellado por un motociclista que realizaba la maniobra conocida como "willy" sobre la avenida Costanera de Posadas , en la provincia de Misiones . El conductor huyó del lugar tras el impacto, pero fue detenido horas más tarde.

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De acuerdo con la información difundida por la Agencia Noticias Argentinas, el hecho ocurrió alrededor de las 5.30 , cuando Rodrigo Adán Barrientos , de 27 años , cruzaba la avenida junto a un compañero.

En ese momento fue embestido por una motocicleta cuyo conductor perdió el control mientras circulaba sobre una rueda. Como consecuencia del fuerte impacto, Barrientos cayó sobre el asfalto y murió en el lugar debido a las graves lesiones sufridas.

La víctima prestaba servicio en la Compañía de Cazadores de Monte XII del Ejército Argentino . Tras el siniestro, el conductor abandonó en el lugar una Gilera Smash 110 cc y escapó a pie.

A partir de ese momento, la Fiscalía ordenó una serie de medidas investigativas, entre ellas la realización de la autopsia y el análisis de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad instaladas en la zona.

Los investigadores también realizaron un relevamiento en redes sociales y, según la investigación, una publicación en Facebook Marketplace, donde se ofrecía una motocicleta con características similares a la utilizada en el hecho, permitió avanzar en la identificación del presunto responsable.

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Detuvieron al sospechoso

El acusado, identificado como Juan Gabriel D. N., de 18 años, fue detenido cerca de las 16 en una vivienda del barrio Madariaga, en la ciudad de Posadas.

Durante el procedimiento, la Policía secuestró prendas de vestir que, según la investigación, serían compatibles con las observadas en las filmaciones de las cámaras de seguridad. Además, al joven se le practicó un test de alcoholemia, cuyo resultado será incorporado al expediente judicial.

La causa continúa bajo investigación para determinar las responsabilidades penales y esclarecer por completo las circunstancias en las que ocurrió el hecho.