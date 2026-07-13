Se incendiaron dos casas en la Ruta 7, cerca de una conocida fábrica: un hombre intoxicado

El siniestro comenzó en una vivienda de Luján, donde había quedado una salamandra encendida.

Un incendio provocó pérdidas totales en dos viviendas ubicadas sobre la Ruta 7, cerca de la fábrica de alfajores Entre Dos y detrás de la playa del río, en Luján de Cuyo.

El siniestro se denunció cerca de las 22 del sábado y de acuerdo con las primeras actuaciones, los moradores F. N. G. (20) y A. A. A. (28) explicaron que habían dejado una salamandra encendida junto a una pared de madera, combinación que habría originado el fuego que se propagó rápidamente hacia una segunda vivienda, informaron desde el Ministerio de Seguridad.

Tras la denuncia correspondiente, llegaron al lugar varias dotaciones de bomberos que trabajaron sobre dos frentes, logrando extinguir las llamas y realizar las tareas de enfriamiento para este tipo de evento.

Durante el operativo, personal del Servicio de Emergencias Coordinado asistió a un hombre, quien fue diagnosticado con intoxicación por monóxido de carbono.

La Oficina Fiscal de Luján de Cuyo dispuso las pericias de bomberos y las actuaciones correspondientes para determinar el origen del siniestro.

Por su parte, desde la firma Entre Dos aclararon a Los Andes que no hubo afectaciones en su predio de Blanco Encalada, que hoy se dedica a la fabricación de alfajores sin TACC, ya que el resto de la operatoria fue trasladada hace tiempo a las nuevas instalaciones en Acceso Sur.