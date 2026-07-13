13 de julio de 2026 - 22:10

Accidente fatal en Tunuyán: una joven murió y otra resultó herida

Una joven de 18 años murió este lunes por la noche tras un choque entre una camioneta y una motocicleta en Colonia Las Rosas, Tunuyán. Otra mujer resultó herida y fue trasladada al Hospital Scaravelli.

Murió una joven de 18 años tras un choque entre una camioneta y una moto en Tunuyán.

Murió una joven de 18 años tras un choque entre una camioneta y una moto en Tunuyán.

Foto:

Prensa Seguridad
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Una joven de 18 años murió este lunes por la noche luego de un accidente de tránsito ocurrido en Colonia Las Rosas, Tunuyán, donde colisionaron una camioneta Chevrolet S10 y una motocicleta Zanella 150.

Leé además

Servicios municipales. Imagen ilustrativa 

Las tasas municipales aumentan en la mayoría de las comunas del Gran Mendoza
San Martín: motociclista atropelló a una niña de 8 años y escapó.

Una nena de 8 años sufrió politraumatismos graves tras ser atropellada por una moto en San Martín

Por Redacción Policiales

El siniestro se registró cerca de las 20.10 sobre calle Tabanera, a unos dos kilómetros al oeste de la Ruta Provincial 92. Según las primeras actuaciones, la camioneta circulaba de este a oeste cuando, por causas que aún son materia de investigación, impactó contra la motocicleta que transitaba en sentido contrario.

Como consecuencia del fuerte choque, V.A.S.Q., de 18 años, quien conducía o presuntamente conducía la motocicleta, falleció en el lugar. El deceso fue constatado por un profesional médico que acudió al lugar del hecho.

Otra joven resultó herida y fue trasladada al Hospital Scaravelli

La acompañante de la motocicleta, identificada como K.C., sufrió lesiones y fue derivada al Hospital Scaravelli, donde ingresó con una posible fractura en el pie izquierdo. Al momento del traslado permanecía a la espera del diagnóstico médico definitivo.

En tanto, el conductor de la Chevrolet S10, identificado por sus iniciales C.F.N.P. (40), no sufrió heridas. Además, el test de alcoholemia realizado tras el siniestro arrojó resultado negativo (0,00 g/l).

En el lugar trabajó personal de la Comisaría 65.ª, Policía Vial, Policía Científica, Tránsito Municipal de Tunuyán y Asistencia a la Víctima, bajo las directivas de la Ayudante Fiscal interviniente. Las actuaciones continúan para establecer con precisión cómo ocurrió el choque y determinar la mecánica del hecho.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Simuló ser pasajero y le robó a un chofer de app.

Simuló ser pasajero, le robó a un conductor de una app de viajes y una cámara lo delató

Por Redacción Policiales
Un hombre chocó en un camping de Cacheuta, murió y encontraron cocaína en su auto

Murió tras chocar contra una camioneta en un camping de Cacheuta: tenía en su auto 8 gramos de cocaína

Por Oscar Guillén
Imagen ilustrativa. Archivo  

Se incendiaron dos casas en la Ruta 7, cerca de una conocida fábrica: un hombre intoxicado

Por Redacción Policiales
Vuelco de camión en Alta Montaña

Volcó un camión en la Ruta 7: el chofer se fue contra el cerro y salió ileso

Por Redacción Policiales