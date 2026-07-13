Accidente fatal en Tunuyán: una joven murió y otra resultó herida

Una joven de 18 años murió este lunes por la noche tras un choque entre una camioneta y una motocicleta en Colonia Las Rosas, Tunuyán. Otra mujer resultó herida y fue trasladada al Hospital Scaravelli.

Murió una joven de 18 años tras un choque entre una camioneta y una moto en Tunuyán.

Una joven de 18 años murió este lunes por la noche luego de un accidente de tránsito ocurrido en Colonia Las Rosas, Tunuyán, donde colisionaron una camioneta Chevrolet S10 y una motocicleta Zanella 150.

El siniestro se registró cerca de las 20.10 sobre calle Tabanera, a unos dos kilómetros al oeste de la Ruta Provincial 92. Según las primeras actuaciones, la camioneta circulaba de este a oeste cuando, por causas que aún son materia de investigación, impactó contra la motocicleta que transitaba en sentido contrario.

Como consecuencia del fuerte choque, V.A.S.Q., de 18 años, quien conducía o presuntamente conducía la motocicleta, falleció en el lugar. El deceso fue constatado por un profesional médico que acudió al lugar del hecho.

Otra joven resultó herida y fue trasladada al Hospital Scaravelli La acompañante de la motocicleta, identificada como K.C., sufrió lesiones y fue derivada al Hospital Scaravelli, donde ingresó con una posible fractura en el pie izquierdo. Al momento del traslado permanecía a la espera del diagnóstico médico definitivo.

En tanto, el conductor de la Chevrolet S10, identificado por sus iniciales C.F.N.P. (40), no sufrió heridas. Además, el test de alcoholemia realizado tras el siniestro arrojó resultado negativo (0,00 g/l).

En el lugar trabajó personal de la Comisaría 65.ª, Policía Vial, Policía Científica, Tránsito Municipal de Tunuyán y Asistencia a la Víctima, bajo las directivas de la Ayudante Fiscal interviniente. Las actuaciones continúan para establecer con precisión cómo ocurrió el choque y determinar la mecánica del hecho.