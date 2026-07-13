Una nena de 8 años sufrió politraumatismos graves tras ser atropellada por una moto en San Martín

Una motocicleta tipo enduro embistió a una niña que intentaba cruzar el acceso junto a su madre en San Martín. La víctima fue trasladada al Hospital Notti con lesiones de gravedad.

Una niña de 8 años resultó con politraumatismos graves luego de ser atropellada por una motocicleta cuyo conductor se dio a la fuga en el departamento de San Martín.

El hecho ocurrió este lunes alrededor de las 17.52, en la intersección de Ruta Nacional 7 y calle Viamonte, según informó la Policía.

De acuerdo con el relato de la madre de la menor, ambas intentaban cruzar el acceso cuando fueron sorprendidas por una motocicleta tipo enduro de color blanco y negro, que embistió a la niña y continuó su marcha en dirección hacia el este sin detenerse para asistirla.

Tras el llamado de emergencia, personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) acudió al lugar y asistió a la víctima. La profesional médica que intervino diagnosticó politraumatismo grave, por lo que la menor fue trasladada de urgencia al Hospital Pediátrico Humberto Notti para recibir atención especializada.